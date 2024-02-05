Экспорт растет
Министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что Украина стала близка к выходу на довоенные физические объемы экспорта. Она отметила, что нормализация страхового рынка для морских перевозок является важной частью восстановления экспорта продукции с добавленной стоимостью.
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Впервые одно из судов, которые вывозили товары, было застраховано от военных рисков с помощью страховой компании UNITY, которую создало украинское правительство совместно с партнерами.
В январе 2024 года Украина экспортировала 12 млн тонн продукции. Это всего на два миллиона тонн меньше, чем в довоенном январе 2022 года. Из них 8,7 млн тонн было вывезено морским транспортом.
Страхование судов
Украинские экспортеры ожидают возможности свободно отправлять свои товары морем, и это возможно, когда страхование становится доступным и используется для экспорта украинских товаров.
Нормализация страхового рынка в торговле является краеугольным элементом восстановления экспорта продукции с добавленной стоимостью. Наша цель выйти не только на довоенные объемы экспорта, но и на большую выручку. Это станет возможным, когда украинские экспортеры смогут свободно отправлять морем контейнеры. А это станет возможным только тогда, когда страховой рынок для морских перевозок восстановится,
- отмечает Юлия Свириденко.
Общий объем страхового покрытия программы составляет 50 миллионов долларов.
В Минэкономики считают, что инициатива позволит уменьшить стоимость страхования зерна на примерно 2,5 процентных пунктов, что в свою очередь сэкономит расходы на транспортировку товаров. Украина планирует расширить подобные страховые инструменты и на другие виды экспорта в будущем.