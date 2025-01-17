Експерт розповів, коли Україна зможе прив'язати гривню до євро

Прив’язка гривні до євро як основної іноземної валюти може відбутися лише за кілька років. Зокрема для цього потрібні сприятливі воєнні та економічні обставини.

Коли Україна зможе прив'язати гривню до євро

За ідеальним сценарієм, це станеться не раніше 2028 року, повідомляє 24 канал з посиланням на віцепрезидента Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергія Мамедова.

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Він вважає, що реалізація прив'язки вимагатиме дотримання щонайменше п'яти основних вимог:

кількість експортно-імпортних операцій у євро має суттєво переважити аналогічні показники в інших валютах; поступ України до Євросоюзу має бути не лише декларативним, а з максимальною інтеграцією всіх державних процесів, зокрема економіки, законодавства до норм і принципів європейської спільноти; в Україні має бути мир з чіткими безпековими гарантіями, що унеможливлять будь-які зазіхання Росії на суверенність України; залучення великих інвестицій Європи у повоєнне відновлення та розвиток країни; Київ має відповідати засадничим демократичним принципам та постулатам Євросоюзу, серед яких свобода слова, прозорість виборів, боротьба з корупцією тощо.

Перехід на євро не варто сприймати як панацею. І вже точно мова не йде про відмову від гривні. Тому громадянам не варто нервувати, скуповуючи євро,

– запевнив Сергій Мамедов.

Він зазначив, що це буде цілком природний та економічно зважений процес, про який громадяни дізнаються заздалегідь. При цьому, ще на етапі бюджетного планування на майбутній рік.

Згідно зі слів експерта, наразі відмови від долара США як "курсоутворювальної валюти" не станеться.

Зауважте! Наразі Україна декларує стратегічну мету, вектор розвитку, реалізація якого збігається зі стратегічним завданням стати повноправним членом Європейського Союзу.