Чи може пенсіонер відмовитися від призначеної пенсії в Україні
27 червня 2024, 16:38Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
У пенсіонерів є можливість самостійно вирішити, чи хочуть вони реалізувати своє право на отримання пенсії в Україні. Зокрема у тих, хто виїхав за кордон.
Чи може пенсіонер відмовитися від пенсії
Як повідомляє ПФУ, пенсіонер може відмовитися від призначеної пенсії в Україні. Відповідний закон набув чинності 23 червня 2024 року.
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Зокрема, виплата пенсії припиняється за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном.Зауважте! Якщо особа хоче пізніше вийти на пенсію, то про своє бажання людина повинна повідомити орган Пенсійного фонду України до досягнення пенсійного віку. Якщо ж людина не повідомила про таке бажання, то пенсію призначать автоматично з наступного дня за днем досягнення пенсійного віку.
Як призначається пенсія в Україні
Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", в Україні призначаються 4 види пенсії. При цьому, кожен з цих видів пенсії призначається на певний період:
- пенсія за віком – безстроково;
- пенсія по інвалідності – на весь час, доки особі встановлено інвалідність;
- пенсія у зв’язку з втратою годувальника – на весь період, протягом якого утриманець вважається непрацездатним;
- пенсія за вислугу років – безстроково (при цьому, виплата пенсії здійснюється при звільненні з роботи, яка дає право на таку пенсію).