Чи може пенсіонер відмовитися від призначеної пенсії в Україні

У пенсіонерів є можливість самостійно вирішити, чи хочуть вони реалізувати своє право на отримання пенсії в Україні. Зокрема у тих, хто виїхав за кордон.

Чи може пенсіонер відмовитися від пенсії

Як повідомляє ПФУ, пенсіонер може відмовитися від призначеної пенсії в Україні. Відповідний закон набув чинності 23 червня 2024 року.

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Зокрема, виплата пенсії припиняється за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном.

Як призначається пенсія в Україні

! Якщо особа хоче пізніше вийти на пенсію, то про своє бажання людина повинна повідомити орган Пенсійного фонду України до досягнення пенсійного віку. Якщо ж людина не повідомила про таке бажання, то пенсію призначать автоматично з наступного дня за днем досягнення пенсійного віку.

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", в Україні призначаються 4 види пенсії. При цьому, кожен з цих видів пенсії призначається на певний період:

пенсія за віком – безстроково;

– безстроково; пенсія по інвалідності – на весь час, доки особі встановлено інвалідність;

– на весь час, доки особі встановлено інвалідність; пенсія у зв’язку з втратою годувальника – на весь період, протягом якого утриманець вважається непрацездатним;

– на весь період, протягом якого утриманець вважається непрацездатним; пенсія за вислугу років – безстроково (при цьому, виплата пенсії здійснюється при звільненні з роботи, яка дає право на таку пенсію).

! Якщо закінчується період, на який призначено пенсію, або не виконується умова, через яку вона призначена, то виплата пенсії припиняється.