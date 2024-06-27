Может ли пенсионер отказаться от пенсии

Как сообщает ПФУ, пенсионер может отказаться от назначенной пенсии в Украине. Соответствующий закон вступил в силу 23 июня 2024 года.

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В частности, выплата пенсии прекращается по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за рубежом.

Обратите внимание! Если лицо хочет позже выйти на пенсию, то о своем желании человек должен сообщить орган Пенсионного фонда Украины до достижения пенсионного возраста. Если же человек не сообщил о таком желании, то пенсию назначат автоматически со следующего дня за днем достижения пенсионного возраста.

Как назначается пенсия в Украине

В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в Украине назначаются 4 вида пенсии. При этом, каждый из этих видов пенсии назначается на определенный период:

пенсия по возрасту – бессрочно;

– бессрочно; пенсия по инвалидности – на все время, пока лицу установлена инвалидность;

– на все время, пока лицу установлена инвалидность; пенсия в связи с потерей кормильца – на весь период, в течение которого иждивенец считается нетрудоспособным;

– на весь период, в течение которого иждивенец считается нетрудоспособным; пенсия за выслугу лет – бессрочно (при этом, выплата пенсии осуществляется при увольнении с работы, которая дает право на такую пенсию).

Обратите внимание! Если заканчивается период, на который назначена пенсия, или не выполняется условие, из-за которого она назначена, то выплата пенсии прекращается.