Может ли пенсионер отказаться от пенсии
Как сообщает ПФУ, пенсионер может отказаться от назначенной пенсии в Украине. Соответствующий закон вступил в силу 23 июня 2024 года.
Читайте также: Пенсия для ВПЛ: поступят ли переселенцам выплаты в июле
В частности, выплата пенсии прекращается по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за рубежом.
Как назначается пенсия в Украине
В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в Украине назначаются 4 вида пенсии. При этом, каждый из этих видов пенсии назначается на определенный период:
- пенсия по возрасту – бессрочно;
- пенсия по инвалидности – на все время, пока лицу установлена инвалидность;
- пенсия в связи с потерей кормильца – на весь период, в течение которого иждивенец считается нетрудоспособным;
- пенсия за выслугу лет – бессрочно (при этом, выплата пенсии осуществляется при увольнении с работы, которая дает право на такую пенсию).