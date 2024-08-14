Як збільшити призначену пенсію в Україні

Отримання підвищеної пенсії – бажання багатьох українців. Для цього необхідно правильно оформити та подати всі необхідні документи.

Як збільшити призначену пенсію

Якщо людина не звернулася вчасно за призначенням пенсії, то в майбутньому вона може отримувати збільшену виплату. Тому одне з головних завдань для майбутнього пенсіонера – з'ясувати, скільки підтвердженого стажу він має, і намагатися вчасно накопичити необхідний стаж.

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Тобто, якщо людина не звернулася за пенсійними виплатами і продовжує працювати, її пенсія збільшуватиметься на 0,5% за кожний місяць. Якщо ж особа працювала понад п'ять років після досягнення пенсійного віку, то розмір пенсії зростатиме на 0,75% за кожен місяць.

Для того, щоб призначили пенсію насамперед за віком, необхідно мати певний стаж:

у 2024 році – 31 рік,

у 2025 році – 32 роки,

у 2026 році – 33 роки,

у 2027 році – 34 роки,

у 2028 році – 35 років.

Пенсійні виплати можна оформити незалежно від дати реєстрації на території України. Зробити це можна особисто в будь-якому відділенні Пенсійного фонду, онлайн через портал електронних послуг ПФУ у своєму особистому кабінеті або через застосунок "Дія".