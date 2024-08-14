Як збільшити призначену пенсію в Україні
Джерело:На пенсії
Отримання підвищеної пенсії – бажання багатьох українців. Для цього необхідно правильно оформити та подати всі необхідні документи.
Як збільшити призначену пенсію
Якщо людина не звернулася вчасно за призначенням пенсії, то в майбутньому вона може отримувати збільшену виплату. Тому одне з головних завдань для майбутнього пенсіонера – з'ясувати, скільки підтвердженого стажу він має, і намагатися вчасно накопичити необхідний стаж.
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Тобто, якщо людина не звернулася за пенсійними виплатами і продовжує працювати, її пенсія збільшуватиметься на 0,5% за кожний місяць. Якщо ж особа працювала понад п'ять років після досягнення пенсійного віку, то розмір пенсії зростатиме на 0,75% за кожен місяць.
Для того, щоб призначили пенсію насамперед за віком, необхідно мати певний стаж:
- у 2024 році – 31 рік,
- у 2025 році – 32 роки,
- у 2026 році – 33 роки,
- у 2027 році – 34 роки,
- у 2028 році – 35 років.