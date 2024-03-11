Призначення пенсії по-новому: про що варто знати усі українцям

Починаючи з 1 березня, в Україні відбулася значна індексація пенсій. Однак, разом з цим, продовжують збільшуватись вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію.

Нові терміни для виходу на пенсію

Якщо говорити про нововведення 2024 року, то особливих змін у законодавстві щодо призначення пенсій – не відбулося, лише стосовно необхідної кількості страхового стажу для виходу на пенсію. Про це повідомила заступниця голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко.

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Відтак, вимоги до стажу змінюватимуться до 2028 року та зупиняться на обов’язковій наявності від 35 років стажу для виходу на пенсію. Наразі середній стаж при виході на пенсію становить 32 роки.

Iрина Ковпашко заступниця голови правління Пенсійного фонду України Ми продовжуємо рухатися у напрямку, визначеному 26 статтею Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", згідно з яким, починаючи з 2018 року, щороку стаж, необхідний для виходу на пенсію, збільшується на 1 рік.

Тобто, щоб вийти на пенсію за віком у 2024 році, потрібно напрацювати такий страховий стаж:

60 років – за наявності не менше 31 року страхового стажу;

63 роки – за наявності не менше 21 року страхового стажу;

65 років – за наявності від 15 до 21 року страхового стажу.

З 2021 року жінки та чоловіки виходять на пенсію в одному віці – при досягненні 60 років.

Хто зможе отримати доплату до пенсії у березні

Пенсіонери можуть отримати спеціальну доплату до пенсії. Єдиною умовою є досягнення певного віку громадянином. Сума цієї надбавки така:

громадяни від 70 до 74 років включно отримують додатково 300 гривень;

від 75 до 79 років включно мають 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Така надбавка призначається автоматично і надається у місяць, коли пенсіонер досягає визначеного віку. Виключення складають випадки, коли пенсія нарахована до дня народження особи.

Вікова доплата надається лише у випадку, якщо щомісячна пенсія особи менша за 10 340,35 гривні.