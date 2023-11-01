Де можна дізнатися чи призначена вам субсидія

Субсидію призначають домогосподарствам, які не мають достатнього фінансового забезпечення аби самостійно оплачувати комуналку. Заяву можна подати як на всі ЖКП, так і на окремі послуги.

Хто може отримати субсидію

Право на субсидію мають як орендарі, так і власники приміщення. Головною умовою є те, що родина має дохід на 15% нижчий за загальну суму платіжок.

Читайте також Як отримати пенсію за довіреністю: пояснення ПФУ

Які документи потрібні для отримання субсидії:

заява;

декларація про доходи;

посвідчення особи;

договір оренди чи свідоцтво про право власності.

! ВПО можуть не надавати документи про місце проживання, достатньо лише довідки про статус переселенця.

Розмір субсидії залежить від суми комунальних. Торік, в опалювальний сезон, пільги сягали 1 600 гривень щомісячно.

Як дізнатися чи призначили вам субсидію

Побачити інформацію про призначення пільг можна на сайті ПФУ або у цифровому додатку "Дія". Попри те, що опалювальний сезон проходить з 1 жовтня до 30 квітня, цьогоріч, нарахування пільг почнеться з 16 жовтня – дня, коли офіційно запустилося теплопостачання в Україні.

Інформація про місяць, що минув з'явиться з початку наступного. Тобто дані про жовтень, буде розміщено у листопаді.

При відмові у наданні субсидії, особа може скласти заяву повторно. Якщо ви хочете отримати пільги на цей опалювальний сезон, подати документи треба встигнути до 30 листопада.