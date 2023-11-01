Як отримати пенсію за довіреністю

Відповідно до чинного законодавства, отримати пенсію за довіреністю може лише та особа, яку пенсіонер нотаріально визнав. Поновлювати договір потрібно щорічно.

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Виплати довірена особа має змогу отримати як на пошті, так і в банку. Для цього отримувачу необхідно мати при собі посвідчення особи та саму довіреність.

Право на скасування домовленостей пенсіонер має у будь-який час. Аби зміни набрали чинності, йому потрібно одразу повідомити про це ПФУ.

Як скласти довіреність

Пенсіонер зобов'язаний самостійно подати заяву до ПФУ. Після цього, уповноважена особа визнає це прохання дійсним, таку процедуру мають право здійснити:

нотаріус;

представник органів місцевого самоврядування;

командир частини, якщо пенсіонер військовослужбовець;

начальник місця позбавлення волі, у випадку, коли особа засуджена і перебуває у відповідному закладі;

посадова особа у лікувальному закладі, якщо громадянин знаходиться на стаціонарному лікуванні.

Що має бути вказано у довіреності:

термін дії документа;

час та місце її складання;

перелік дій, які може вчиняти довірена особа;

паспортні дані довірителя та довіреної особи.

Зверніть увагу! Якщо у довіреності не вказано дату, вона вважається не дійсною.