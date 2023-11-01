Как получить пенсию по доверенности

Согласно действующему законодательству, получить пенсию по доверенности может исключительно лицо, которое пенсионер нотариально признал. Возобновлять договор нужно ежегодно.

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Выплаты доверенное лицо может получить как на почте, так и в банке. Для этого получателю необходимо иметь при себе удостоверение личности и саму доверенность.

Право на отмену договоренностей у пенсионера есть в любое время. Чтобы изменения вступили в силу, ему нужно сразу сообщить об этом ПФУ.

Как составить доверенность

Пенсионер обязан самостоятельно подать заявление в ПФУ. После этого уполномоченное лицо признает эту просьбу действительной, такую процедуру вправе осуществить:

нотариус;

представитель органов местного самоуправления;

командир части, если пенсионер – военнослужащий;

начальник места лишения свободы, в случае, когда лицо осуждено и находится в соответствующем учреждении;

должностное лицо в лечебном учреждении, если гражданин находится в стационарном лечении.

Что должно быть указано в доверенности:

срок действия документа;

время и место его составления;

перечень действий, которые может совершать доверенное лицо;

паспортные данные доверителя и доверенного лица.

Обратите внимание! Если в доверенности не указана дата, она считается недействительной.