Кому отменят пенсию

В ПФУ рассказали, что для граждан, которые получают пенсию за выслугой лет, действуют особые правила начисления выплат. Если такой пенсионер вышел на работу, выплата пенсионных средств прекращается.

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Речь идет о тех случаях, когда лицо вернулось к деятельности, которая, согласно действующему законодательству, и позволила ему выйти на пенсию досрочно – за выслугой лет. Если гражданин решил работать на другой работе, выплаты будут начисляться.

Кто может выйти на пенсию досрочно:

работники в сфере образования и здравоохранения;

артисты;

пилоты и члены лётных экипажей;

механизаторы (докеры-механизаторы);

участники локомотивных бригад.

Список льготных специальностей может изменяться. От того, как внесены данные о вашей трудовой деятельности, тоже зависит возможность досрочного выхода на пенсию.

Какие пенсии в Украине

Последняя индексация пенсионных выплат произошла в марте 2023 года. Несмотря на это, рост пенсий происходит и незапланированно. В частности, в июле выросли выплаты ученым, депутатам и работникам органов самоуправления.

Сейчас пенсии в Украине таковы:

до 2 000 гривен получают 0,6% человек;

от 2 001 до 3 000 гривен – 29,5%;

от 3 001 до 4 000 гривен – 21,3%;

от 4 001 до 5 000 гривен – 15%;

от 5 001 до 10 000 гривен – 23,2%;

свыше 10 000 гривен – 10,4%.

Минимальная пенсия в Украине – 2 093 гривны, максимальная – 20 930 гривен.