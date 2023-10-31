Какие премии предоставят военным

Согласно новому решению правительства, доплата в размере от 6 700 гривен до 20 100 предоставляется военным, имеющим особые заслуги перед Родиной. Также на денежную помощь могут рассчитывать члены семей защитников, если воин погиб в результате военных действий.

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Кто получит премию:

20 100 гривен

Такие средства предоставляются лицам с орденом "Золотая Звезда". Сумма премии это 3 минимальные заработные платы в Украине.

13 400 гривен

Военные, получившие орден Богдана Хмельницкого, имеют право на ежемесячную выплату. Она рассчитывается как 2 минимальные зарплаты.

6 700 гривен

Выплату в размере одной минимальной заработной платы могут получить сразу несколько категорий граждан. Речь идет о владельцах орденов:

"За мужество" (всех трех степеней).

Княгини Ольги

Также эти средства могут получить члены семьи погибшего военного, если он имел указанные награды. Оформить выплаты можно, подав соответствующее заявление в ПФУ.

Обратите внимание! Поскольку все премии зависят от размера минимальной заработной платы, при ее росте увеличивается и доплата.