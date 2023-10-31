Які премії нададуть військовим

Відповідно до нового рішення уряду, доплата у розмірі від 6 700 гривень до 20 100 надається військовим, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Також на грошову допомогу можуть розраховувати члени сімей оборонців, якщо воїн загинув, внаслідок військових дій.

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Хто отримає премію:

20 100 гривень

Такі кошти надаються особам з орденом "Золота Зірка". Сума премії це 3 мінімальних заробітних плати в Україні.

13 400 гривень

Військові, які отримали орден Богдана Хмельницького, мають право на таку щомісячну виплату. Вона розраховується як 2 мінімальні зарплати.

6 700 гривень

Виплату у розмірі однієї мінімальної заробітної плати можуть отримати одразу декілька категорій громадян. Йдеться про власників орденів:

"За мужність" (усіх трьох ступенів).

Княгині Ольги

Також ці кошти мають змогу отримати члени сім'ї загиблого військового, якщо він мав вказані нагороди. Оформити виплати можна, подавши відповідну заяву у ПФУ.

Зверніть увагу! Оскільки усі премії залежать від розміру мінімальної заробітної плати, при її зростанні збільшується і доплата.