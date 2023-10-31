Що відбувається на ринку автогазу

У період з 2 до 31 жовтня скраплений газ в середньому виріз в ціні на 2,44 гривні за літр. Зараз його вартість становить 28,19 гривні за літр.

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Підвищення ціни кожен постачальник визнає окремо. Як зросли ціни у компаніях, які українці обирають найчастіше:

на 2,5 гривні за літр зросла вартість сировини на станціях ОККО (28,99 гривні за літр), SOCAR (28,99 гривні за літр) і WOG (28,98 гривні за літр);

на 2,45 гривні за літр виросла вартість газу у консолідованій мережі "Приват", тепер вона складає 28,51 гривні за літр;

2 гривні за літр – "Авантаж 7" – 26,45 гривні за літр;

1,5 гривні за літр – у "Укрнафті" – 26,9 гривні за літр.

Чи буде зростання ціни на газ у майбутньому

У майбутньому зростання вартості скрапленого газу буде. Необхідно розуміти, що ціна сировини формується зі значної кількості факторів, на неї можуть впливати різноманітні аспекти. Наприклад, труднощі з транспортуванням, які існують уже зараз.

Проте, значних підвищень не буде. Вірогідно, ціна газу коливатиметься у межах 1 гривні за літр.