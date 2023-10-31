Оформлення субсидії онлайн

Для того аби оформлення пільг відбулося швидко, необхідно авторизуватися через сервіс "Дія". Ви можете подати заяву безпосередньо у цифровому додатку або ж у вебпорталі ПФУ.

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Як оформити субсидію через "Дію":

Оберіть розділ "Послуги" та перейдіть у пункт "Заява на субсидію". Заповніть усі поля і, обов'язково, перевірте вірність даних введених автоматично. Оберіть на які саме ЖКП вам необхідна субсидія. Задекларуйте усе своє майно і вкажіть технічні особливості домогосподарства.

Загалом заповнення документів займе у вас максимум пів години. Розгляд заяви триватиме до 30 днів.

Зверніть увагу! Якщо ви не внесете усю інформацію і система виявить у вас прихований дохід або ж суперечність даних, заяву буде відхилено автоматично.

Хто може отримати субсидію

Пільги на оплату комунальних послуг можуть отримати сім'ї, дохід яких на 15% нижчий за суму платіжок. Право на оформлення субсидії мають як власники, так і орендарі приміщення.

ВПО також можуть розраховувати на такого роду допомогу. Переселенцям для цього непотрібно вказувати точну адресу проживання.