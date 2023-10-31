Оформление субсидии онлайн
Для того, чтобы оформление льгот произошло быстро, необходимо авторизоваться через сервис "Дия". Вы можете подать заявление непосредственно в цифровом приложении или в вебпортале ПФУ.
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Как оформить субсидию через "Дию":
- Выберите раздел "Услуги" и перейдите в пункт "Заявление о субсидии".
- Заполните все поля и обязательно проверьте правильность данных введенных автоматически.
- Выберите на какие именно ЖКУ вам необходима субсидия.
- Задекларируйте свое имущество и укажите технические особенности домохозяйства.
В общем, заполнение документов займет у вас максимум пол часа. Рассмотрение заявления будет продолжаться до 30 дней.
Кто может получить субсидию
Льготы на оплату коммунальных услуг могут получить семьи, доход которых на 15% ниже суммы платежей. Право на оформление субсидии имеют как владельцы, так и арендаторы помещения.
ВПЛ также могут рассчитывать на такого рода помощь. Переселенцам для этого не нужно указывать точный адрес проживания.