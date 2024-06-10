Пенсійний фонд попереджає: як уникнути призупинення пенсійних виплат

У випадку виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання до іншої країни, так і отримання тимчасового захисту через військові дії в Україні виплату пенсій можуть призупинити.Однак, пенсію можна буде відновити.

Коли виплати можуть призупинити

Як зазначають експерти, при тимчасовому виїзді пенсіонерів за кордон, виплату пенсій можуть тимчасово призупинити. Це відбувається через те, що Пенсійний фонд не має можливості перевірити, чи пенсіонер живий.

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Стаття 49 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" також передбачає додаткові підстави для призупинення виплати пенсії:

пенсію призначено на основі документів з неправдивими відомостями;

отримувач пенсії помер;

пенсіонер не отримував виплати протягом шести місяців;

пенсіонер виїхав за кордон на постійне місце проживання, і ця країна не має з Україною відповідного пенсійного договору.

Як відновити пенсійні виплати

Для того, аби відновити пенсійні виплати, людина має подати заяву про поновлення виплат. У разі виїзду в іншу країну на постійне місце проживання до заяви потрібно додати:

закордонний паспорт із записом про виїзд на ПМП;

паспортний документ іноземця або документ, що засвідчує особу без громадянства;

документ про зняття з обліку особи за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання в Україні у зв’язку з виїздом на ПМП за кордон.

Копії цих документів мають бути засвідчені дипломатичним представництвом, консульською установою України чи нотаріально.

Якщо йдеться про тимчасовий виїзд, протягом дії воєнного стану та трьох наступних місяців після місяця, коли його дія закінчиться, пенсіонер повинен направити до Пенсійного фонду поштою заяву про поновлення виплати та такі документи:

копію документа про отримання тимчасового захисту або статусу біженця, реєстрацію місця тимчасового проживання пенсіонера за кордоном;

оригінал документа про посвідчення факту, що пенсіонер живий;

копію паспорта громадянина України.

Документи, написані іноземною мовою, слід перекласти українською та засвідчити. Пенсійний фонд має ухвалити рішення щодо поновлення або не поновлення пенсії протягом 10 робочих днів з моменту отримання заяви та документів.