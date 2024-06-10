Когда выплаты могут приостановить

Как отмечают эксперты, при временном выезде пенсионеров за границу, выплату пенсий могут приостановить. Это происходит из-за того, что Пенсионный фонд не имеет возможности проверить, жив ли пенсионер.

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Статья 49 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" также предусматривает дополнительные основания для приостановления выплаты пенсии:

пенсия назначена на основе документов с ложными сведениями;

получатель пенсии умер;

пенсионер не получал выплаты в течение шести месяцев;

пенсионер выехал за границу на постоянное место жительства, и эта страна не имеет с Украиной соответствующего пенсионного договора.

Как восстановить пенсионные выплаты

Для того, чтобы восстановить пенсионные выплаты, человек должен подать заявление о возобновлении выплат. В случае выезда в другую страну на постоянное место жительства к заявлению нужно приложить:

загранпаспорт с записью о выезде на ПМЖ;

паспортный документ иностранца или документ, удостоверяющий личность без гражданства;

документ о снятии с учета лица по задекларированному/зарегистрированному месту жительства в Украине в связи с выездом на ПМЖ за границу.

Важно! Копии этих документов должны быть заверены дипломатическим представительством, консульским учреждением Украины или нотариально.

Если речь идет о временном выезде, в течение действия военного положения и трех следующих месяцев после месяца, когда его действие закончится, пенсионер должен направить в Пенсионный фонд по почте заявление о возобновлении выплаты и следующие документы:

копию документа о получении временной защиты или статуса беженца, регистрацию места временного проживания пенсионера за рубежом;

оригинал документа об удостоверении факта, что пенсионер жив;

копию паспорта гражданина Украины.

Важно! Документы, написаны на иностранном языке, следует перевести на украинский и заверить. Пенсионный фонд должен принять решение о возобновлении или не возобновлении пенсии в течение 10 рабочих дней с момента получения заявления и документов.