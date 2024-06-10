Когда выплаты могут приостановить

Как отмечают эксперты, при временном выезде пенсионеров за границу, выплату пенсий могут приостановить. Это происходит из-за того, что Пенсионный фонд не имеет возможности проверить, жив ли пенсионер.

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Статья 49 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" также предусматривает дополнительные основания для приостановления выплаты пенсии:

  • пенсия назначена на основе документов с ложными сведениями;
  • получатель пенсии умер;
  • пенсионер не получал выплаты в течение шести месяцев;
  • пенсионер выехал за границу на постоянное место жительства, и эта страна не имеет с Украиной соответствующего пенсионного договора.

Как восстановить пенсионные выплаты

Для того, чтобы восстановить пенсионные выплаты, человек должен подать заявление о возобновлении выплат. В случае выезда в другую страну на постоянное место жительства к заявлению нужно приложить:

  • загранпаспорт с записью о выезде на ПМЖ;
  • паспортный документ иностранца или документ, удостоверяющий личность без гражданства;
  • документ о снятии с учета лица по задекларированному/зарегистрированному месту жительства в Украине в связи с выездом на ПМЖ за границу.

Если речь идет о временном выезде, в течение действия военного положения и трех следующих месяцев после месяца, когда его действие закончится, пенсионер должен направить в Пенсионный фонд по почте заявление о возобновлении выплаты и следующие документы:

  • копию документа о получении временной защиты или статуса беженца, регистрацию места временного проживания пенсионера за рубежом;
  • оригинал документа об удостоверении факта, что пенсионер жив;
  • копию паспорта гражданина Украины.