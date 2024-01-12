Блокування пенсійних надходжень: чому це трапляється та як відновити виплати

Виплати пенсій на картки можуть бути тимчасово призупинені у певних ситуаціях. Щоб дізнатися, чому це може трапитися і як відновити отримання коштів — читайте далі.

Чому це може трапитись

ПФУ не тільки проводить розрахунок соціальних виплат, але й здійснює контроль за їхнім надходженням на рахунки.

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Іноді може статися так, що карту пенсіонера блокують за рішенням Пенсійного фонду України.

Відтак, виплату пенсій можуть призупинити при таких випадках:

якщо пенсіонер не використовував свій банківський рахунок протягом більше ніж 6 місяців;

якщо інформація в документах, на підставі яких призначено пенсію, є недостовірною;

протягом усього періоду проживання пенсіонера за кордоном;

у випадку смерті одержувача пенсії.

Те ж саме відбувається з виплатами через Укрпошту. Якщо протягом пів року пенсіонер не отримує свою пенсію, подальші нарахування – призупиняються.

Щоб уникнути блокування своєї пенсійної картки, слід регулярно здійснювати різноманітні оплати за допомогою цієї картки: як от оплата комунальних послуг чи поповнення мобільного рахунку.

Як відновити виплату пенсії

Щоб повернути можливість користуватися коштами, потрібно звернутися до ПФУ для підтвердження особи.

Після перевірки даних ПФУ рішення про відновлення пенсійних виплат протягом 10 днів із дня звернення.

Нагадаємо, що застраховані особи зобов’язані повідомляти ПФУ протягом десяти днів про такі зміни: