Почему это может случиться

ПФУ не только производит расчет социальных выплат, но и осуществляет контроль за их поступлением на счета.

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Иногда может произойти так, что карту пенсионера блокируют по решению Пенсионного фонда Украины.

Следовательно, выплату пенсий могут приостановить при таких случаях :

если пенсионер не использовал свой банковский счет в течение более 6 месяцев;

если информация в документах, на основании которых назначена пенсия, недостоверна;

в течение всего периода проживания пенсионера за границей;

в случае смерти получателя пенсии.

Заметьте! То же происходит с выплатами через Укрпочту. Если в течение полугода пенсионер не получает свою пенсию, дальнейшие начисления – приостанавливаются.

Чтобы избежать блокировки своей пенсионной карты, следует регулярно осуществлять различные оплаты с помощью этой карты: например, оплата коммунальных услуг или пополнение мобильного счета.

Как возобновить выплату пенсии

Чтобы вернуть возможность пользоваться средствами, нужно обратиться в ПФУ для подтверждения личности.

Обратите внимание! После проверки данных ПФУ решение о возобновлении пенсионных выплат в течение 10 дней со дня обращения.

Напомним, что застрахованные лица обязаны сообщать ПФУ п в течение десяти дней о последующих изменениях :