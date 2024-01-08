Следовательно с 1 февраля 2024 года, часть переселенцев потеряют выплаты от страны. В Департаменте социальной политики отметили, что право на получение помощи остается только у определенных категорий.
Читайте также: У клиентов "Ощадбанка" есть время до конца марта
Кто останется без выплат
Следовательно, выплаты отменят:
- всем, кто зарегистрировался как ВПЛ до 1 августа – будут получать выплаты только до 1 февраля;
- тем, кто находится за границей более 30 календарных дней без обоснованных причин;
- тем, кто вернулся в заброшенное место жительства;
- лицам, отбывающим наказание или осужденным за коллаборационизм.
Кому продолжат выплаты ВПЛ автоматически
Зарегистрированным после 1 августа, ежемесячное пособие продлить автоматически на пол года если:
- среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает – 8372 гривен;
- воспитывает троих и более детей младше 18 лет;
- ухаживает за лицами, достигшими 80-летнего возраста;
А также будут получать:
- студенты, которые учатся по дневной или дуальной форме, не зарегистрированы или не проживают в общежитии;
- лица, потерявшие трудоспособность, в том числе достигшие пенсионного возраста, и получающие пенсию, размер которой не превышает трех размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;
- несовершеннолетние и малолетние дети, прибывшие без сопровождения законного представителя.
- ВПЛ имеет родных трудоспособного возраста, которые ухаживают за детьми младше 6 лет или тяжело больными детьми, лицами с инвалидностью I или II групп.
Какой размер выплат
Как отмечают в Минсоцполитики, выплаты для переселенцев – это денежное пособие, которое должно поддержать украинцев и помочь им интегрироваться. Именно поэтому средства в дальнейшем будут предоставлять пенсионерам и тем, кто не может устроиться на работу по объективным обстоятельствам.
Указанные выплаты сейчас таковы:
- 2 000 гривен получают лица старше 18 лет;
- 3 000 гривен – несовершеннолетние и граждане с инвалидностью.