Следовательно с 1 февраля 2024 года, часть переселенцев потеряют выплаты от страны. В Департаменте социальной политики отметили, что право на получение помощи остается только у определенных категорий.

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Кто останется без выплат

Следовательно, выплаты отменят:

всем, кто зарегистрировался как ВПЛ до 1 августа – будут получать выплаты только до 1 февраля;

тем, кто находится за границей более 30 календарных дней без обоснованных причин;

тем, кто вернулся в заброшенное место жительства;

лицам, отбывающим наказание или осужденным за коллаборационизм.

Заметьте! ВПЛ, которые подали заявления на выплату и оформили статус после 1 августа – будут получать пособие еще полгода.

Кому продолжат выплаты ВПЛ автоматически

Зарегистрированным после 1 августа, ежемесячное пособие продлить автоматически на пол года если:

среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает – 8372 гривен;

воспитывает троих и более детей младше 18 лет;

ухаживает за лицами, достигшими 80-летнего возраста;

А также будут получать:

студенты, которые учатся по дневной или дуальной форме, не зарегистрированы или не проживают в общежитии;

лица, потерявшие трудоспособность, в том числе достигшие пенсионного возраста, и получающие пенсию, размер которой не превышает трех размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;

несовершеннолетние и малолетние дети, прибывшие без сопровождения законного представителя.

ВПЛ имеет родных трудоспособного возраста, которые ухаживают за детьми младше 6 лет или тяжело больными детьми, лицами с инвалидностью I или II групп.

Обратите внимание! Если ВПЛ в первые 6 месяцев получения выплат трудоустроился, начал деятельность как ФЛП или получил грант на бизнес/ваучер на обучение, и его среднемесячный доход не превышает 6279 гривен – выплаты продолжатся.

Какой размер выплат

Как отмечают в Минсоцполитики, выплаты для переселенцев – это денежное пособие, которое должно поддержать украинцев и помочь им интегрироваться. Именно поэтому средства в дальнейшем будут предоставлять пенсионерам и тем, кто не может устроиться на работу по объективным обстоятельствам.

Указанные выплаты сейчас таковы: