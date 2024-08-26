У вересні деякі пенсіонери не отримають свої виплати: у ПФУ назвали причини

Пенсіонер має сповіщати ПФУ про певні зміни, які відбулися. Зокрема, про ті обставини, які впливають на нарахування пенсії.

Навіщо потрібно повідомляти ПФУ

Якщо пенсіонер не повідомляє ПФУ про певні зміни, його виплати можуть бути заморожені до з'ясування обставин. Тобто, особа не отримуватиме пенсію.

Читайте також Росія обходить санкції через нову методу відвантаження газу: як це відбувається

Про які зміни йдеться:

працевлаштування;

звільнення з роботи;

початок чи закінчення підприємницької діяльності;

отримання нових документів, зокрема ID-картки замість старого паспорта;

зміна прізвища;

зміна адреси;

зміна ідентифікаційного коду.

Інформація щодо прізвища та ідентифікаційного коду необхідна для коректного заповнення документів. Інформація щодо адреси проживання важлива, оскільки електронна пенсійна справа має зберігатися за місцем проживання пенсіонера. А від інформації щодо працевлаштування та звільнення з роботи залежить розмір пенсійної виплати,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

На повідомлення про зміни особа має 10 днів.

Зверніть увагу! У деяких випадках ПФУ може "штрафувати" пенсіонера, наприклад через надмірні виплати в разі працевлаштування.