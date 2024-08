Перевалку газу за методою "борт-у-борт" з Pioneer помітили біля Суецького каналу. Стало відомо куди переправлялася ця сировина.

Моніторинговий сервіс TankerTrackers повідомляє, що газовоз Pioneer передавав сировину на непідсанкційний танкер New Energy. Судно-отримувач належить компанії з ОАЕ.

BREAKING: The OFAC-blacklisted LNG tanker PIONEER (9256602), which violated #sanctions on 2024-08-01 by lifting liquefied natural gas (LNG) from the sanctioned Russian terminal Arctic #LNG 2, has been identified in a ship-to-ship transfer earlier today (2024-08-25) north of the… pic.twitter.com/Y4eSp4CGLj