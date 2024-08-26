Что известно об этой схеме

Перевалку газа по методу "борт-в-борт" с Pioneer заметили возле Суэцкого канала. Стало известно куда переправлялось это сырье.

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Мониторинговый сервис TankerTrackers сообщает, что газовоз Pioneer передавал сырье на неподсанкционный танкер New Energy. Судно-получатель принадлежит компании из ОАЭ.

BREAKING: OFAC-blacklisted LNG танкер PIONEER (9256602), который нарушил #санкции 2024-08-01, подняв сжиженный природный газ (СПГ) с санкционного российского терминала "Арктика # СПГ 2, был выявлен при переходе с судна на судно ранее сегодня (2024-08-25) к северу от.. pic.twitter.com/Y4eSp4CGLj - TankerTrackers.com, Inc (@TankerTrackers) 26 августа, 2024 г

Обратите внимание! Газовоз Pioneer попал под санкции 23 августа. Причиной введения ограничений стало участие в теневом экспорте сжиженного природного газа (LNG). С завода Арктик LNG-2 забирал сырье не только Pioneer. Танкер Asya Energy, также загрузивший этот продукт, попал под аналогичные санкции.