Показания счетчика электроэнергии

Показания счетчика света следует передавать не позднее 4 числа каждого месяца, во избежание неправильных начислений.

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Показания можно подать несколькими способами:

Через личный кабинет на сайте вашего обслуживающего предприятия (ОСР);

Позвонив в контакт-центр ОСР;

Через чат-бот в мессенджерах (Viber, Telegram, Facebook Messenger);

Другие методы, которые предлагает ОСР.

Кстати! С июня 2024 года тариф на электроэнергию повысили с 2,64 гривны до 4,32 гривны за киловатт-час. Эта цена будет действовать до 1 мая 2025 года.

Однозонные счетчики: как передавать данные

Для однозонных счетчиков показатели передаются в формате "Код (пробел) показатель".

Код – это ваш десятизначный абонентский номер, который можно найти в квитанции.

Показатель – это текущие данные счетчика. Например: "0000011111 85", где 0000011111 – код абонента, а 85 – показатель счетчика.

Как передавать показатели для двухзонных и трехзонных счетчиков

Двухзонные счетчики рассчитаны на две зоны: "день" (07:00–23:00) и "ночь" (23:00–07:00).

Показатели отображаются на экране отдельно для каждой зоны, в зависимости от времени суток. Важно фиксировать данные для каждой зоны отдельно во время подачи показаний.

Трехзонные счетчики разделяют сутки на три часовые зоны, каждая из которых имеет свой тариф.

Обратите внимание! Показатели для каждой зоны также отображаются отдельно, что позволяет экономить больше, оплачивая электроэнергию в соответствии со временем потребления.

Чтобы правильно считывать показатели на двухзонном счетчике, обращайте внимание на индексы возле цифр:

На счетчиках GAMA индекс "1.5.8.2" указывает на дневной тариф, а "1.5.8.1" – на ночной.

индекс "1.5.8.2" указывает на дневной тариф, а "1.5.8.1" – на ночной. На счетчиках NiK индекс "Т22" или "Т2" соответствует дневному тарифу, а "Т21" или "Т1" – ночному.

При подаче показаний двухзонного счетчика важно разделять все значения пробелами для корректной обработки системой.