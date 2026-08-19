Мобільні АЗС замість знищених: чому експерти проти торгівлі пальним із бензовозів

Методичне знищення Росією АЗС у прифронтових регіонах поставило питання про те, як забезпечувати їх пальним в умовах ризиків. Влада пропонує дозволити мобільні заправки, однак експерти застерігають від такого рішення через значні ризики.

Що відомо про ідею мобільних АЗС

В Україні хочуть легалізувати роботу пересувних автозаправних комплексів у зв'язку з ударами Росії по інфраструктурі. Про підготовку законопроєкту розповіла народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк 10 серпня. Наразі триває формування остаточного тексту документа, який мають представити парламенту.

Паливному бізнесу планують дозволити використовувати мобільні АЗС у громадах, де стаціонарні заправки знищені або є загроза безпеці їхніх працівників і клієнтів.

Влада очікує, що такий підхід може стати відповіддю на ризики, оскільки звичайні АЗС є ціллю російських атак. Контрольований продаж через пересувні пункти розглядають як альтернативу, яка дозволить населенню купувати пальне без прив'язки до конкретного місця й не вимагатиме від бізнесу таких витрат, як відновлення знищеної АЗС.

Наприклад, Укрнафта має бензовози, які у разі потреби можна використовувати як мобільні заправки, і планує придбати ще кілька.

Що кажуть експерти

Торгівля пальним із бензовоза є ризикованою, оскільки ці пункти також будуть мішенями для ворожих атак. Для прифронтових територій варто використовувати інший спосіб продажу. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт паливного ринку Дмитро Льоушкін.

Дмитро Льоушкін Експерт паливного ринку, засновник Prime Group Перше, що всім спадає на думку, – це стояти та з бензовоза прямо продавати. Це дурня, тому що в цей бензовоз прилетить, і ще гірше буде. Тому варто переходити не на модель мобільних АЗС, коли бензовози стояли б поміж багатоповерхівками і ще більше людей постраждали б. Потрібно переходити на моделі доставки. Подзвонили [або замовили через, – 24 Канал] застосунок – вам привезли звичайною машиною. Не зрозуміло, що вона везе те пальне.

На думку експерта, модель адресної доставки пального є більш прогнозованою й робочою для регіонів на кшталт Нікополя, Сум чи Ізюма. Однак її застосування потребує уваги з боку уряду, оскільки зараз такий спосіб торгівлі перебуває поза законом.

Водночас Дмитро Льоушкін запропонував надавати право на таку діяльність тільки тим операторам, які вже мають ліцензії на стаціонарні заправки. Це дозволило б зберегти контроль за ринком з боку держави й запобігти нелегальній торгівлі пальним сумнівної якості.

Скептично щодо ідеї мобільних АЗС налаштований і експерт паливного ринку Сергій Куюн. В етері "Новини.LIVE" він висловлював думку, що такі заправки не здатні розв'язати проблеми забезпечення пальним. Бензовози так само можуть ставати ціллю ворожих ударів, а довкола них буде скупчуватися транспорт у черзі. Питання ж заправки мобільних станцій пальним і безпеки переміщень стоятимуть не менш гостро.

Натомість Сергій Куюн пропонує децентралізувати постачання, а споживачам радить купувати необхідні запаси пального в інших регіонах.

Нагадаємо, що з'явилася пропозиція надати АЗС статус критичної інфраструктури в прифронтових регіонах. Це має допомогти спрямовувати додаткові ресурси на захист заправок і забезпечити їхню безперебійну роботу.