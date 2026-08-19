Что известно об идее мобильных АЗС

В Украине хотят легализовать работу передвижных автозаправочных комплексов в связи с ударами России по инфраструктуре. О подготовке законопроекта рассказала народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк 10 августа. В настоящее время продолжается доработка окончательного текста документа, который должен быть представлен парламенту.

Топливному бизнесу планируют разрешить использовать мобильные АЗС в населенных пунктах, где стационарные заправки уничтожены или существует угроза безопасности их работников и клиентов.

Власти ожидают, что такой подход может стать ответом на риски, поскольку обычные АЗС являются целью российских атак. Контролируемую продажу через передвижные пункты рассматривают как альтернативу, которая позволит населению покупать топливо без привязки к конкретному месту и не потребует от бизнеса таких затрат, как восстановление уничтоженной АЗС.

Например, у Укрнафты есть бензовозы, которые в случае необходимости можно использовать как мобильные заправки, и она планирует приобрести еще несколько.

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Что говорят эксперты

Торговля топливом с бензовоза сопряжена с риском, поскольку эти пункты также станут мишенями для вражеских атак. Для прифронтовых территорий следует использовать другой способ продажи. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин.

Дмитрий Леушкин Эксперт топливного рынка, основатель Prime Group Первое, что приходит в голову всем, – это стоять и продавать прямо из бензовоза. Это глупость, потому что в этот бензовоз попадет ракета, и будет еще хуже. Поэтому стоит переходить не на модель мобильных АЗС, когда бензовозы стояли бы между многоэтажками и еще больше людей пострадали бы. Нужно переходить на модели доставки. Позвонили [или заказали через, – 24 Канал] приложение – вам привезли на обычной машине. Непонятно, что она везет именно это топливо.

По мнению эксперта, модель адресной доставки топлива является более предсказуемой и эффективной для таких регионов, как Никополь, Сумы или Изюм. Однако ее применение требует внимания со стороны правительства, поскольку сейчас такой способ торговли находится вне закона.

В то же время Дмитрий Леушкин предложил предоставлять право на такую деятельность только тем операторам, которые уже имеют лицензии на стационарные заправки. Это позволило бы сохранить контроль над рынком со стороны государства и предотвратить нелегальную торговлю топливом сомнительного качества.

Скептически к идее мобильных АЗС относится и эксперт топливного рынка Сергей Куюн. В эфире "Новости.LIVE" он высказал мнение, что такие заправки не способны решить проблемы с обеспечением топливом. Бензовозы также могут становиться мишенью вражеских ударов, а вокруг них будет скапливаться транспорт в очереди. Вопросы заправки мобильных станций топливом и безопасности перевозок будут стоять не менее остро.

Вместо этого Сергей Куюн предлагает децентрализовать поставки, а потребителям советует приобретать необходимые запасы топлива в других регионах.

Напомним, что появилось предложение присвоить АЗС статус критической инфраструктуры в прифронтовых регионах. Это должно помочь направлять дополнительные ресурсы на защиту заправок и обеспечить их бесперебойную работу.