Навіщо змінювати статус АЗС

Таку можливість обговорили у понеділок, 27 липня, під час оперативної наради на Сумщині, розповів заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита.

На зустрічі розглянули важливі кроки, які допоможуть забезпечити функціонування регіону в умовах активних атак ворога.

Одним із них, за словами Микити, може бути визначення АЗС у прифронтових регіонах обʼєктами критичної інфраструктури.

Це дозволить спрямовувати додаткові ресурси на їх захист та забезпечити безперебійну роботу,

– пояснив заступник керівника ОП.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Водночас обласна влада та місцеві громади Сумщини отримали доручення посилити фінансове та матеріальне забезпечення підрозділів протиповітряної оборони, які відбивають ворожі атаки. Екіпажі безпілотних авіаційних комплексів та мобільні вогневі групи мають одержати більшу підтримку.

Яка ситуація на Харківщині

Тим часом голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов в етері національного телемарафону розповів, що у регіоні працюють над посиленням фізичного пасивного захисту АЗС. Відповідні заходи ОВА узгодила з представниками автозаправних мереж.

При цьому Синєгубов спростував повідомлення про те, що маршрут Харків – Полтава залишився без жодної АЗС.

Наголошую: інформація деяких медіа про те, що на трасі від Харкова до Полтави не залишилося жодної діючої заправки, не відповідає дійсності. Дефіциту пального в регіоні немає,

– запевнив Синєгубов.

Нагадаємо, учора депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик повідомив, що у регіоні ворог знищив уже понад 80 автозаправних станцій, а на ділянці від Харкова до Полтави нібито не зосталося жодної вцілілої АЗС.