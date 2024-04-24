Доходи Росії від продажу нафти та газу подвояться: чому це можливо попри санкції

Прогнозується, що квітневий стрибок доходів від нафти в Росії перевищить 30%. При цьому, надходження від продажу нафти та газу мають вирішальне значення для фінансування війни проти України.

Якими будуть доходи Росії

Розрахунки показують, що завдяки зростанню цін прогнозовані квітневі доходи Росії від нафти і газу становитимуть – 1,292 трильйона рублів, що дорівнює близько 14 мільярдам доларів.

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Загалом, уряд Росії заклав на 2024 рік до бюджету федеральні доходи від продажу нафти і газу у розмірі 11,5 трильйона рублів, що на 30% більше, ніж у 2023 році. Таким чином, це може значно компенсувати минулорічний спад через зниження цін на нафту та постраждалий від санкцій експорт газу.

Розрахунки Reuters засновані на даних галузевих джерел та офіційній статистиці видобутку, переробки та постачання нафти та газу на внутрішній та міжнародний ринки.

Щобільше, відновлення доходів Росії від енергетики посприяло тому, що дефіцит бюджету країни за останні три місяці скоротився до 607 мільярдів рублів або 0,3% ВВП.

Як Росії вдається обходити санкції

Санкції, які були введені країнами Заходу, спричинили те, що у 2023 році половина російського експорту нафти та нафтопродуктів потрапила до Китаю, тоді як частка Індії зросла до 40%. Разом з цим, Росії вдається обходити цінову стелю в 60 доларів й, відповідно, продавати нафту дорожче за допомогою тіньового флоту.

Які санкції були запроваджені на російську нафту і газ Війна проти України спонукала Захід запровадити численні санкції, спрямовані на обмеження доходів Росії від нафти та газу, які становлять близько третини федерального бюджету країни. Ці заходи включають обмеження на закупівлю російської нафти, фінансові операції, а також обмеження ціни у 60 доларів за барель.

Частка Європи в експорті нафти з Росії впала вдесятеро – приблизно до 4-5%.