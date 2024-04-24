Какими будут доходы России
Расчеты показывают, что благодаря росту цен прогнозируемые апрельские доходы России от нефти и газа составят – 1,292 триллиона рублей, что равняется около 14 миллиардам долларов.
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В общем, правительство России заложило на 2024 год в бюджет федеральные доходы от продажи нефти и газа в размере 11,5 триллиона рублей, что на 30% больше, чем в 2023 году. Таким образом, это может значительно компенсировать прошлогодний спад из-за снижения цен на нефть и пострадавший от санкций экспорт газа.
Более того, восстановление доходов России от энергетики поспособствовало тому, что дефицит бюджета страны за последние три месяца сократился до 607 миллиардов рублей или 0,3% ВВП.
Как России удается обходить санкции
Санкции, которые были введены странами Запада, вызвали то, что в 2023 году половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов попала в Китай, тогда как доля Индии выросла до 40%. Вместе с этим, России удается обходить ценовой потолок в 60 долларов и, соответственно, продавать нефть дороже с помощью теневого флота.