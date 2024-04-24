Какими будут доходы России

Расчеты показывают, что благодаря росту цен прогнозируемые апрельские доходы России от нефти и газа составят – 1,292 триллиона рублей, что равняется около 14 миллиардам долларов.

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В общем, правительство России заложило на 2024 год в бюджет федеральные доходы от продажи нефти и газа в размере 11,5 триллиона рублей, что на 30% больше, чем в 2023 году. Таким образом, это может значительно компенсировать прошлогодний спад из-за снижения цен на нефть и пострадавший от санкций экспорт газа.

Важно! Расчеты Reuters основаны на данных отраслевых источников и официальной статистике добычи, переработки и поставки нефти и газа на внутренний и международный рынки.

Более того, восстановление доходов России от энергетики поспособствовало тому, что дефицит бюджета страны за последние три месяца сократился до 607 миллиардов рублей или 0,3% ВВП.

Как России удается обходить санкции

Санкции, которые были введены странами Запада, вызвали то, что в 2023 году половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов попала в Китай, тогда как доля Индии выросла до 40%. Вместе с этим, России удается обходить ценовой потолок в 60 долларов и, соответственно, продавать нефть дороже с помощью теневого флота.

Интересно! Доля Европы в экспорте нефти из России упала в десять раз – примерно до 4-5%.