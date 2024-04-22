Что известно о 14-м пакете санкций

Сейчас обсуждение пакета 14-го пакета санкций находится на ранней стадии. Об этом сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем.

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Принятие 14-го пакета санкций – одна из важнейших вещей. Мы позаботимся о том, чтобы включить запрет на импорт сжиженного природного газа, а также меры по ограничению российского теневого флота,

– сказал Бильстрем.

Как отмечал ранее вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, пакет санкций будет включать широкий перечень ограничительных мер. В основном, внимание будет сосредоточено на борьбе с обходом санкций, в том числе и на морском секторе. Ведь Россия продолжает нарушать верхнюю границу цен на экспорт нефти.

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