Масштабний обвал: як війна змінила ринок нерухомості у 2022 році

2022 рік був провальним для ринку нерухомості. В перші місяці війні державні реєстри України не працювали, і продати квартиру було майже неможливо. Ситуація у другій половині року покращилася не сильно.

Наскільки впали продажі квартир та будинків

Купівлі квартир та житлових будинків у 2022 впали у 3,5 раза: з 218,3 тисячі до 63,3 тисячі угод. Найгіршим був II квартал 2022 року. З квітня по травень було укладено лише 9,4 тисячі договорів.

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Кількість угод трохи зросла у третьому кварталі, коли державні реєстри відкрилися, проте 2022 залишився провальним для ринку нерухомості.

Більшість цих угод стосується купівлі-продажу квартир і житлових будинків (28%) та земельних ділянок або паїв (38%). У позаминулому 2021 році частка договорів з купівлі-продажу квартир та житлових будинків складала 36%, а земельних ділянок та паїв — 31% від загальної кількості угод.

Продажі земельних ділянок та паїв

Ситуація з купівлею-продажем земельних ділянок та паїв трохи краща: кількість угод за 2022 рік скоротилась удвічі – з 183 тисяч договорів до 85 тисяч. У другому кварталі кількість угод впала до 11 тисяч.

Частка договорів, посвідчених приватними нотаріусами, залишається стабільно незмінною і складає 94% від загальної кількості угод.

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