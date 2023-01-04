Наскільки впали продажі квартир та будинків
Купівлі квартир та житлових будинків у 2022 впали у 3,5 раза: з 218,3 тисячі до 63,3 тисячі угод. Найгіршим був II квартал 2022 року. З квітня по травень було укладено лише 9,4 тисячі договорів.
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Кількість угод трохи зросла у третьому кварталі, коли державні реєстри відкрилися, проте 2022 залишився провальним для ринку нерухомості.
Більшість цих угод стосується купівлі-продажу квартир і житлових будинків (28%) та земельних ділянок або паїв (38%). У позаминулому 2021 році частка договорів з купівлі-продажу квартир та житлових будинків складала 36%, а земельних ділянок та паїв — 31% від загальної кількості угод.
Продажі земельних ділянок та паїв
Ситуація з купівлею-продажем земельних ділянок та паїв трохи краща: кількість угод за 2022 рік скоротилась удвічі – з 183 тисяч договорів до 85 тисяч. У другому кварталі кількість угод впала до 11 тисяч.
Частка договорів, посвідчених приватними нотаріусами, залишається стабільно незмінною і складає 94% від загальної кількості угод.
Чи можна зараз купувати житло
- Як розповідає оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак, існують формати житла, які забезпечать хороший пасивний дохід.
- Інвестиції у житлову нерухомість доречні, але вкладатися у квадратні метри варто лише тим, хто має фінансову подушку безпеки, розібрався, як працює інвестиційний ринок у сфері нерухомості та усвідомлює ризики спровоковані війною.
- До повномасштабної війни термін окупності квартир під оренду у Києві становив 8 – 10 років. З урахуванням війни він може посунутись на кілька років, але не критично.