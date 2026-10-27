Удар по агрогіганту: як атаки Росії обвалили продажі олії Kernel

Ворожий терор портової інфраструктури продовжує бити по ключових українських експортерах. Ситуація на Чорному морі змушує вітчизняний бізнес терміново шукати нові шляхи порятунку своїх вантажів.

Чому український агрогігант різко втрачає експортні позиції

Російські удари по чорноморських портах завдали серйозної шкоди одному з найбільших вітчизняних експортерів. У липні-вересні 2026 року агрохолдинг "Kernel" зафіксував обвал продажів соняшникової олії на 48%, про що йдеться в офіційному звіті компанії.

Експорт зерна за цей же період скоротився ще відчутніше – на 54%, впавши до позначки у 574 тисячі тонн. Через постійну небезпеку на морі компанія була змушена терміново перекидати частину своїх вантажів на дунайські порти та західний сухопутний кордон, проте перевалка через власні термінали все одно обвалилася на 59%.

Що відбувається з переробкою олійних всередині країни

Попри логістичну кризу, самі заводи продовжують працювати майже на торішньому рівні. Обсяг переробки олійних культур склав 564 тисячі тонн, де левову частку (59%) традиційно займає соняшник, а решту ділять між собою соя та ріпак.

Зверніть увагу! Якщо ж порівнювати з попереднім кварталом, то переробка просіла на 13%. Проте це сталося не через військові дії, а через планову місячну зупинку підприємств для підготовки до нового аграрного сезону.

Які наслідки це матиме для валютного ринку та передісторія кризи

Проблеми великого агробізнесу безпосередньо стосуються кожного українця, адже експорт агропродукції – це головне джерело валютної виручки держави. Коли такі гіганти втрачають половину продажів олії та 71% експорту зерна за квартал, це створює додатковий тиск на курс гривні та може спровокувати подорожчання імпортних товарів у магазинах.

Нагадаємо! Російський терор портової інфраструктури системно триває з моменту повномасштабного вторгнення та зриву зернових домовленостей. Ворог цілеспрямовано намагається знищити український аграрний потенціал, змушуючи бізнес витрачати шалені кошти на складнішу та дорожчу логістику через європейські кордони.

Раніше ми писали, що через обмежені можливості чорноморських портів Україна та Польща розглядають масштабне розширення транзиту нашого зерна до європейських морських вузлів. Перспективи такої співпраці вже обговорили заступник міністра агрополітики Денис Башлик та держсекретар польського профільного міністерства Малгожата Громадська.