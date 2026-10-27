Удар по агрогиганту: как атаки России обрушили продажи масла Kernel

Почему украинский агрогигант резко теряет экспортные позиции

Российские удары по черноморским портам нанесли серьезный ущерб одному из крупнейших отечественных экспортеров. В июле-сентябре 2026 года агрохолдинг "Kernel" зафиксировал обвал продаж подсолнечного масла на 48%, о чем говорится в официальном отчете компании.

Реклама Adv

популярные видео

Экспорт зерна за этот же период сократился еще более ощутимо – на 54%, упав до отметки в 574 тысячи тонн. Из-за постоянной опасности на море компания была вынуждена в срочном порядке перенаправить часть своих грузов в дунайские порты и к западной сухопутной границе, однако перевалка через собственные терминалы все равно обвалилась на 59%.

Что происходит с переработкой масличных культур внутри страны

Несмотря на логистический кризис, сами заводы продолжают работать почти на прошлогоднем уровне. Объем переработки масличных культур составил 564 тысячи тонн, причем львиную долю (59%) традиционно занимает подсолнечник, а остальное делят между собой соя и рапс.

Реклама

Обратите внимание! Если же сравнивать с предыдущим кварталом, то переработка сократилась на 13%. Однако это произошло не из-за военных действий, а из-за плановой месячной остановки предприятий для подготовки к новому аграрному сезону.

Какие последствия это будет иметь для валютного рынка и предыстория кризиса

Проблемы большого агробизнеса напрямую касаются каждого украинца, ведь экспорт агропродукции – это главный источник валютной выручки государства. Когда такие гиганты теряют половину продаж масла и 71% экспорта зерна за квартал, это создает дополнительное давление на курс гривны и может спровоцировать подорожание импортных товаров в магазинах.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Напомним! Российский террор против портовой инфраструктуры систематически продолжается с момента полномасштабного вторжения и срыва зерновых соглашений. Враг целенаправленно пытается уничтожить украинский аграрный потенциал, вынуждая бизнес тратить огромные средства на более сложную и дорогую логистику через европейские границы.

Ранее мы писали, что из-за ограниченных возможностей черноморских портов Украина и Польша рассматривают масштабное расширение транзита нашего зерна к европейским морским узлам. Перспективы такого сотрудничества уже обсудили заместитель министра агрополитики Денис Башлик и госсекретарь польского профильного министерства Малгожата Громадская.