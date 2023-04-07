Чи продовжить гривня надалі зміцнюватись: яким буде курс долара наступного тижня

Останнім часом гривня на готівковому ринку суттєво зміцнилася, наблизившись до офіційного курсу. Проте коливання досі спостерігаються в обидві сторони.

Яким курс буде протягом 10–16 квітня, 24 Каналу розповів банкір Герман Марченко. За його словами, передсвятковий тиждень матиме ознаки незначної “валютної лихоманки”. Тобто, коливання курсу можуть бути щоденними, при цьому як в бік здорожчання, так і в бік здешевлення валюти.

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Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" Коливання обмежаться амплітудою в 0,3–0,5 гривні, що суттєво не змінить ситуацію на ринку. Така “поведінка” курсів валют напередодні Великодня не дивина, адже зазвичай у такі періоди ринок досить жвавий, при цьому активні як покупці, так і продавці готівкової валюти (громадяни витрачатимуть частину своїх заощадження на святкові закупи).

На думку експерта, 10–16 квітня на ринку спостерігатиметься незначне переважання пропозиції над попитом — у межах 5–7%. Це може спонукати продавців до незначного зниження готівкового курсу. В результаті готівковий курс перебуватиме в коридорі 37,00–37,60 гривні за долар та 39,5–41,00 гривні за євро.

Зауважу, що таке передсвяткове послаблення гривні буде тимчасовим, і вже з 17 квітня готівковий курс може дещо “вгамуватися”, поступово знижуватися до 36,9 –37,5 гривні за долар та 40–41 гривні за євро,

– прогнозує банкір.

Таким чином, наступного тижня на валютному ринку спостерігатиметься:

незначне здешевлення валюти, викликане великодніми приготуваннями громадян.

зниження попиту на готівку в межах 5–7%

притомна амплітуда коливань роздрібного курсу в межах 0,3–0,5 гривні

мінімальний “люфт” між курсом покупки й продажу в межах 0,15 гривні за 1 долар і до 0,25 гривні за 1 євро.

Які фактори спричиняють коливання курсу

Що стосується факторів, які впливатимуть на валютний ринок наступного тижня, то експерт виокремлює наступні:

політика регулятора зі збереження балансу між попитом і пропозицією: крім депозитів з конвертацією варто додати впровадження депозитних сертифікатів зі ставкою 25%, що потенційно спонукатимуть комерційні банки до розвитку довготермінових депозитів під збільшені відсотки (ефективність цих депозитів може стати наочною вже за 1–1,5 місяця),

незмінні облікова ставка НБУ та офіційний курс валют,

поступовий розвиток і поновлення економічної діяльності всередині країни,

макрофінансова допомога, що дає змогу тримати економічний баланс країни (зокрема це стосується нещодавно схваленої 4-річної програми підтримки України від МВФ на рекордні 15,6 мільярда доларів, з яких Україна вже отримала 2,7 мільярда доларів, а також отримання від Канади пільгового кредиту на суму 1,8 мільярда доларів),

незначний розмір інфляції.

Він зазначає, що ці фактори впливатимуть на валюту і в другій половині квітня.

Курс долара сьогодні

Курс валют у банках

За даними Мінфіну, 7 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37 гривні (+10 копійок проти 6 квітня), а купити за 37,70 гривні (+30 копійок). Готівкове євро банки купують за 40,10 гривень (+10 копійок), а продають в середньому за 40,90 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,20 гривні (+32 копійки), а продають – за 37,93 гривні (+51 копійка), за даними finance.ua.

Євро коливається на рівні: купівля – 40,30 гривні (+35 копійок), а продаж – 41,12 гривні (+52 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,60 гривні (+39 копійок), а продаж – 37,87 гривні (+53 копійки).

Євро купують по 40,70 гривні (+35 копійок), а продають за 40,97 гривні (+42 копійки).