Продолжит ли гривня в дальнейшем укрепляться: каким будет курс доллара на следующей неделе

В последнее время гривна на наличном рынке существенно укрепилась, приблизившись к официальному курсу. Однако колебания до сих пор наблюдаются в обе стороны.

Каким курс будет в течение 10-16 апреля, 24 Каналу рассказал банкир Герман Марченко. По его словам, предпраздничная неделя будет иметь признаки незначительной "валютной лихорадки". То есть колебания курса могут быть ежедневными, при этом как в сторону удорожания, так и в сторону удешевления валюты.

Интересно Российский рубль пробил очередное дно и зафиксировал новые "рекорды"

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" Колебания ограничатся амплитудой в 0,3-0,5 гривны, что существенно не изменит ситуацию на рынке. Такое "поведение" курсов валют накануне Пасхи не удивительно, ведь обычно в такие периоды рынок достаточно резвый, при этом активны, как покупатели, так и продавцы наличной валюты (граждане будут тратить часть своих сбережений на праздничные закупки).

По мнению эксперта, 10-16 апреля на рынке будет наблюдаться незначительное превалирование предложения над спросом - в пределах 5-7%. Это может побуждать продавцов к снижению наличного курса. В результате наличный курс будет находиться в коридоре 37,00-37,60 гривен за доллар и 39,5-41,00 гривен за евро.

Замечу, что такое предпраздничное ослабление гривни будет временным и уже с 17 апреля наличный курс может несколько унять, постепенно снижаться до 36,9-37,5 гривны за доллар и 40-41 гривны за евро,

– прогнозирует банкир.

Таким образом, на следующей неделе на валютном рынке будет наблюдаться:

незначительное удешевление валюты, вызванное пасхальными приготовлениями граждан

снижение спроса на наличные в пределах 5-7%

сознание амплитуда колебаний розничного курса в пределах 0,3-0,5 гривны

минимальный "люфт" между курсом покупки и продажи в пределах 0,15 гривны за 1 доллар и до 0,25 гривны за 1 евро.

Какие факторы приводят к колебаниям курса

Что касается факторов, влияющих на валютный рынок на следующей неделе, то эксперт выделяет следующие:

политика регулятора по сохранению баланса между спросом и предложением: помимо депозитов с конвертацией следует добавить внедрение депозитных сертификатов со ставкой 25%, которые будут потенциально побуждать коммерческие банки к развитию долгосрочных депозитов под увеличенные проценты (эффективность этих депозитов может стать наглядной уже за 1-1,5 месяца),

неизменные учетная ставка НБУ и официальный курс валют,

постепенное развитие и возобновление экономической деятельности внутри страны,

макрофинансовая помощь, позволяющая держать экономический баланс страны (в частности, это касается недавно одобренной 4-летней программы поддержки Украины от МВФ на рекордные 15,6 миллиарда долларов, из которых Украина уже получила 2,7 миллиарда долларов, а также получение от Канады льготного кредита на сумму 1,8 миллиарда долларов),

незначительный размер инфляции.

Он отмечает, что эти факторы будут влиять на валюту и во второй половине апреля.

Курс доллара сегодня

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 7 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем за 37 гривны (+10 копеек против 6 апреля), а купить за 37,70 гривны (+30 копеек). Наличное евро банки покупают за 40,10 гривен (+10 копеек), а продают в среднем за 40,90 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 37,20 гривны (+32 копейки), а продают – за 37,93 гривны (+51 копейка), по данным finance.ua.

Евро колеблется на уровне: покупка – 40,30 гривны (+35 копеек), а продажа – 41,12 гривны (+52 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,60 грн (+39 копеек), а продажа – 37,87 грн (+53 копейки).

Евро покупают по 40,70 гривны (+35 копеек), а продают за 40,97 гривны (+42 копейки).