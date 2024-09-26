За яких умов Захід готовий розморозити російські активи

Країни G7 та ще 20 держав ухвалили декларацію про допомогу Україні. Цим рішенням вони утвердили намір підтримувати українську сторону і надалі.

Що значить для України ця декларація

Ця декларація утверджує, що партнери не тільки допоможуть Україні зараз, а і сприятимуть післявоєнному відновленню країни. Зокрема, у цьому документі пояснюється, як відбуватиметься використання заморожених російських активів, повідомляє Офіс Президента.

Читайте також Чи може пенсія за віком бути вигідніша ніж за інвалідністю

Ми підтверджуємо, що, згідно з усіма застосовними законами й нашими відповідними правовими системами, суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими доти, доки Росія не припинить свою агресію й не заплатить за шкоду, яку вона заподіяла Україні,

– йдеться у декларації.

При цьому, у цій же декларації вказані і зобов'язання України. Українська держава має провести такі реформи:

економічну;

правоохоронної системи;

антикорупційну;

судову.

Ми спростовуємо будь-які хибні уявлення про те, що час грає на боці Росії або що Росія може перемогти, спричинивши економічний крах України. Агресивна війна Росії завдала величезної шкоди українським містам та інфраструктурі. Сьогодні ми підтверджуємо низку зобов'язань щодо подолання її наслідків,

– повідомляється в документі.

Партнери України зобов'язуються: