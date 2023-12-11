Світові ціни на продукти продовжують падати, - ООН
Джерело:ФАО
За рік ціни на продукти харчування впали майже на 11%. Про це розповіла продовольча та сільськогосподарська організація ООН.
У листопаді світові ціни на продовольчі товари знизились на 10,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
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Зазначено, що у листопаді середні ціни на продукти, що продаються у всьому світі, посіли 120,4 пункту індексу ФАО, залишаючись на рівні попереднього місяця.
Що таке індекс цін ФАОНагадаємо, що індекс продовольчих цін ФАО — це середньозважений показник, який відстежує динаміку міжнародних цін на п'ять основних продовольчих товарних груп.
На що індекс цін у листопаді знизився
У ФАО повідомляють, що індекс цін відзначився зниженням:
- на зернові – зниженням на 3% у порівнянні з жовтнем, зокрема на фуражне зерно – на 5,6%, що насамперед обумовлено різким падінням світових цін на кукурудзу;
- індекс цін на м’ясо знизився на 0,4% відображаючи незначне падіння світових цін на м’ясо птиці, свиней і великої рогатої худоби, здебільшого завдяки великій експортній пропозиції.
На ціни зросли
Зокрема, індекс цін відзначився зростанням на:
- цукор – індекс ціни у листопаді зріс на 1,4% порівняно з жовтнем та на 41,1% – у річному вираженні через погіршення перспектив на врожай у Таїланді та Індії, які є його основними експортерами;
- на рослинну олію - зростом на 3,4%;
- на молочну продукцію ФАО піднявся на 2,2% в порівнянні з жовтнем.
Зокрема, це пояснюється зростанням світових котирувань вершкового масла та знежиреного сухого молока. Усе через високий імпортний попит з боку країн Північно-Східної Азії, обмеженістю запасів та збільшенням внутрішнього попиту напередодні зимових свят у Західній Європі.