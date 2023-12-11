Світові ціни на продукти продовжують падати, - ООН

За рік ціни на продукти харчування впали майже на 11%. Про це розповіла продовольча та сільськогосподарська організація ООН.

У листопаді світові ціни на продовольчі товари знизились на 10,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Зазначено, що у листопаді середні ціни на продукти, що продаються у всьому світі, посіли 120,4 пункту індексу ФАО, залишаючись на рівні попереднього місяця.

Що таке індекс цін ФАО Нагадаємо, що індекс продовольчих цін ФАО — це середньозважений показник, який відстежує динаміку міжнародних цін на п'ять основних продовольчих товарних груп.

На що індекс цін у листопаді знизився

У ФАО повідомляють, що індекс цін відзначився зниженням:

на зернові – зниженням на 3% у порівнянні з жовтнем, зокрема на фуражне зерно – на 5,6%, що насамперед обумовлено різким падінням світових цін на кукурудзу;

– зниженням на 3% у порівнянні з жовтнем, зокрема – на 5,6%, що насамперед обумовлено різким падінням світових цін на кукурудзу; індекс цін на м’ясо знизився на 0,4% відображаючи незначне падіння світових цін на м’ясо птиці, свиней і великої рогатої худоби, здебільшого завдяки великій експортній пропозиції.

На ціни зросли

Організація оцінює світове виробництво зернових у 2023 році на рівні 2,82 мільярда тонн, що на 0,9% більше, ніж у попередньому році, і на 10,3 мільйона тонн вище попереднього рекорду, досягнутого в 2021 році.

Зокрема, індекс цін відзначився зростанням на:

цукор – індекс ціни у листопаді зріс на 1,4% порівняно з жовтнем та на 41,1% – у річному вираженні через погіршення перспектив на врожай у Таїланді та Індії, які є його основними експортерами;

– індекс ціни у листопаді зріс на 1,4% порівняно з жовтнем та на 41,1% – у річному вираженні через погіршення перспектив на врожай у Таїланді та Індії, які є його основними експортерами; на рослинну олію - зростом на 3,4%;

- зростом на 3,4%; на молочну продукцію ФАО піднявся на 2,2% в порівнянні з жовтнем.

Зокрема, це пояснюється зростанням світових котирувань вершкового масла та знежиреного сухого молока. Усе через високий імпортний попит з боку країн Північно-Східної Азії, обмеженістю запасів та збільшенням внутрішнього попиту напередодні зимових свят у Західній Європі.