Стрімкий ріст цін у Європі: як економічні проблеми впливають на вартість продуктів та послуг

Цьогорічний рік приніс складні економічні виклики для багатьох країн, зокрема, через несприятливі погодні умови, які сприяли зростанню цін на продукти харчування. За даними Індексу продовольчих цін ФАО, у жовтні ціни на більшість товарів досягли найвищих рівнів з квітня 2023 року.

Крім того, зростання цін на продукти харчування відзначається не тільки в Україні, а й у Європі, де інфляція набирає обертів. Відтак на ціни деяких товарів та послуг в окремих країн, зокрема Угорщина, Польща та Румунія, спостерігається суттєвий ріст.

24 Канал дізнавався яка ситуація з інфляцією в Європі, в яких країнах спостерігається найбільше зростання цін та що вплинуло на суттєве зростання товарів.

Читайте також Нові правила бронювання, тисяча Зеленського, вищі податки та ялинка: що зміниться з 1 грудня

Чому в світі зросли ціни

Під час розмови з 24 Каналом економіст Олег Пендзин розповів, що коли інфляція росте, то це означає, що ціни рухаються вгору. Відбувається такий ріст з декількох причин, а одна із яких – неврожай.

Цього року така причина доволі сильно вплинула на Європу, адже продовольчі ціни суттєво злетіли. Основний драйвер росту – ситуація з навколишнім середовищем.

Олег Пендзин Економіст, Член Економічного дискусійного клубу Одним із наслідків цьогорічних погодних умов є нестача продуктів харчування та ріст на них цін. Відтак цей рік був неврожайним не лише для України.

Економіст Борис Кушнірук розповів 24 Каналу, що на ріст цін в країнах впливає певна сукупність факторів. При чому часткового це може залежати від регіонального фактора, пов'язаного з особливостями країн.

Борис Кушнірук Голова експертно-аналітичної ради "Українського аналітичного центру" Як приклад: чому в Україні подорожчала картопля? Це через погодні умови, які посприяли тому, що ціна зараз суттєво зросла. Тобто є чимало локальних факторів, які можуть провокувати зростання цін.

Крім того, кожна країна має свою особливість, пов'язану з тим, яким чином проводяться виплати з бюджету для розв'язання різних проблем. Це теж може мати вплив.

Як змінився Індекс продовольчих цін

Згідно з Індексом продовольчих цін ФАО (FFPI), у жовтні цього року показник становив в середньому 127,4 пункту, що на 2% вище переглянутого рівня у вересні. Крім того, це найвищий показник з квітня 2023 року.

Відомо, що котирування цін на всі товари в індексі, крім м'яса, зросли, а рослинні олії зафіксували найбільше зростання.

Що означає FFPI Це показник щомісячної зміни міжнародних цін на кошик продовольчих товарів. Він складається із середнього значення п'яти індексів цін товарних груп, зважених на середні частки експорту кожної з груп за 2014 – 2016 роки.

Яка ситуація з інфляцією в Європі

Як повідомляє голова профільного комітету ВРУ, інфляція у Європі повернулась до зростання. У другий місяць осені споживчі ціни у державах ЄС порівняно з аналогічним місяцем минулого року зросли на 2,3% проти 2,1% у вересні.

Данило Гетманцев Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Також після досягнення у вересні мінімальних значень з літа 2021 року (1,7%) інфляція зросла і у Єврозоні – до 2,0%, хоч і залишилась на рівні цільового показника ЄЦБ. Єдиною країною з нульовою інфляцією стала Словенія (після 0,7% у вересні).

Наразі найвища інфляція в Євросоюзі у:

Румунії – 5,0%,

Бельгії – 4,5%,

Естонії – 4,5%,

Польщі – 4,2%,

Хорватії – 3,6%,

Словаччині – 3,5%,

Угорщині – 3,4%.

На думку Кушнірука, під час розрахунку інфляції можуть бути певні некоректності. "Річ у тім, що структура споживання у різних верств населення є різною. У людей з низьким доходом, тобто в малозабезпечених сім'ях, витрачається більше коштів на харчування. Відповідно якщо зростають ціни на продукти, то для таких верств інфляція може бути навіть вищою, аніж середній рівень по країні", – пояснює він.

Довідково: Інфляція – це поступове зростання цін та послуг та відповідно зниження купівельної спроможності через знецінення валюти.

Чому в Україні ростуть ціни

За словами Олега Пендзина, цьогорічний неврожай у світі стосується також й України, де було зібрано менше збіжжя.

Ми зібрали на декілька мільйонів тонн зернових менше цьогоріч, а по овочах – десь мінус 30%,

– додає він.

Крім того, ще раніше аналітик Максим Гопка у коментарі для 24 Каналу розповідав, що ціни на овочі суттєво зросли за останні місяці, не дивлячись на сезонне очікування збільшення пропозиції.

Максим Гопка Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Сильна літня спека вплинула на загальну врожайність, що не дає цінам суттєво знизитися. Також збільшується вартість пального, яка впливає й на збирання продукції, логістику та подальше зберігання.

Водночас зростає і вартість молочних продуктів, адже ціни на молоко сировину суттєво збільшились за останніх пів року.

Як прогнозують для 24 Каналу науковці Інституту аграрної економіки, зростання закупівельних цін на молокосировину, пальне, електроенергію може спровокувати суттєве підвищення роздрібних цін на молочні продукти.

науковці Інституту аграрної економіки, зростання закупівельних цін на молокосировину, пальне, електроенергію може спровокувати суттєве підвищення роздрібних цін на молочні продукти. Очікується, що 30 грудня проти листопада вартість сметани 20% становитиме 140 гривень за кілограм, молоко пастеризоване жирністю 2,5% подорожчає до близько 44 гривень за літр, а ціна сиру кисломолочного 9% зросте до 160 гривень за кілограм.

Крім того, у грудні очікується здорожчання овочів до 15%, це стосується цін на капусту, цибулю ріпчасту та картоплю, яка може на кінець року коштувати до 37 гривень за кілограм. Ціни на яблука та виноград також зростуть – до 10%.

Що з цінами в Угорщині

На сьогодні економіка Угорщини занурюється в рецесію через падіння промисловості. А це вже вдруге за 2 роки. У Bloomberg пояснюють, що слабка робота промисловості в країні та сільського господарства зменшила економічні показники країни.

Як свідчать дані Головного управління статистики (KSH), передає угорське видання Index, споживчі ціни в жовтні в середньому цього року були на 3,2% вищими, ніж торік:

Продовольчі товари подорожчали в середньому на 0,7%, у тому числі борошно та сезонні продукти (картопля, свіжі овочі, вітчизняні та закордонні фрукти), масло вершкове, сир, олія, молоко, яйця, молочні продукти, м'ясо птиці тощо.

подорожчали в середньому на 0,7%, у тому числі борошно та сезонні продукти (картопля, свіжі овочі, вітчизняні та закордонні фрукти), масло вершкове, сир, олія, молоко, яйця, молочні продукти, м'ясо птиці тощо. Послуги зросли в ціні на 7,2%, зокрема плату за проїзд автомагістралями, оренду автомобілів тощо.

зросли в ціні на 7,2%, зокрема плату за проїзд автомагістралями, оренду автомобілів тощо. Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 3,8%, у тому числі алкогольні напої – на 4 %.

подорожчали на 3,8%, у тому числі алкогольні напої – на 4 %. Водночас комунальні послуги для населення дещо подешевшала – на 4,8%, у тому числі газ – на 9,5%, електроенергія – на 0,7%.

Чи зросли ціни в Польщі

За даними Головного статистичного управління Польщі, ціни на споживчі товари та послуги у жовтні цього року порівняно з відповідним місяцем попереднього року зросли на 5%. Водночас порівняно з попереднім місяцем товари та послуги подорожчали на 0,3%.

У жовтні ми бачимо зростання інфляції до 5% рік до року, що має бути зумовлено щомісячним зростанням цін на продукти харчування та збереженням імпульсу зростання базової інфляції,

– коментують аналітики mBank, передають польські ЗМІ.

Ціни в Хорватії

За даними Бюро статистики Хорватії, ціни на товари та послуги для особистого споживання, виміряні індексом споживчих цін, у жовтні 2024 року порівняно з жовтнем 2023 року були в середньому вищі на 2,2%, а порівняно з вереснем 2024 року в середньому більше на 1,1%.

Зауважте! Якщо спостерігати за основними групами класифікації ECOICOP, у річному вимірі найбільше зростання споживчих цін у середньому досягнуто в групах "Ресторани та готелі", "Різні товари та послуги", "Освіта".

Як опалювальний сезон вплинув на ціни в Естонії

За словами старшого економіста Swedbank Ліїса Елміка, повідомляє екстонське видання Majandus, інфляція прискорюється в осінні місяці через початок опалювального сезону та підвищення податків.

Більшість товарів та послуг у жовтні подорожчали порівняно з попереднім місяцем. На початок осіннього сезону подорожчали електроенергія та опалення. На вартість електроенергії також вплинуло підвищення мережевої плати,

– додає економіст.

На що найбільше зросли цінники в Румунії

Згідно зі звітом, опублікованим Національним інститутом статистики (INS), передає Euronews Romania, у жовтні 2024 року ціни на кілька основних товарів і послуг помітно зросли.

Найбільше подорожчання зафіксовано на поштові послуги та свіжі продукти, як-от овочі та фрукти.Крім того, відповідно до цін у 10 містах Румунії, орендна плата зросла на 12% порівняно з жовтнем 2023 року.

Скільки коштують продукти та послуги в країнах Європи

На початок грудня найсуттєвіша вартість на деякі види продуктів, а також на проїзд та оренду житла, – у Бельгії, порівняно з усіма країнами, де у жовтні була найбільша інфляція, за підрахунками Numbeo.

Водночас враховуючи розмір зарплат, то країна лідерує, адже сума сягає понад 2 тисяч євро. Друге місце посідає Естонія із майже 1,5 тисячами євро.

Водночас найменші ціни на основні види продуктів та послуг – в Румунії та Угорщині, втім середня заробітна плата в країнах є найменшою серед інших – не більше тисячі євро.

Зверніть увагу! Станом на 3 грудня, офіційний курс євро в Україні становить 43,72 гривні. Водночас в обмінниках середній курс купівлі 43,84 гривні, а продаж – 44,10 гривні, за даними finance.ua.