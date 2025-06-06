"Гарне життя" не світить: Росія зможе фінансувати армію лише за однієї умови

Росія ще довго може вести війну постійних штурмів, жуківсько-радянського стилю. А ось нова технологічна війна для росіян непідйомна.

Доктор економічних наук, голова Adventer Group Анатолій Длігач розповів 24 Каналу, що прогнози щодо руйнації економіки Росії й цього року, й за 3 роки – правильні, але залежать від кількох факторів.

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Війна в постійних "м'ясних" штурмах

Длігач зазначив, що воювати за сталінськими чи жуківськими методами Росія може ще тривалий час. Її армія не міцна, а довга. Утім виплати своїм військовим у Росії вже починають зменшувати. Тому Росії не уникнути переходу з рекрутингу на мобілізацію.

Відповідно війну з "м'ясними" штурмами, залізом, яке фактично не їздить, бо його нема чим модернізувати, вестиме ще довго. Вони вже використали переважну кількість танків і бронетехніку використали. Кожен квадратний кілометр даватиметься їй ціною величезної кількості життів,

– зауважив доктор економічних наук.

Він продовжив, що життя в Росії не цінуються. Такий формат війни Росія потягну навіть до 2028 року.

Технологічна війна

За словами голови Adventer Group, ведення технологічної війни з чипами тощо, потребує валютних надходжень. Ніхто так просто нічого Росії не подарує. Санкції унеможливлюють для Росії паралельний імпорт. У ній призупиняються військові програми.

"Не відбувається модернізація традиційних виробництв. Парадокс, але промисловці просять Путіна одночасно захистити їх від китайських товарів і допомогти їм у виході російських товарів на китайський ринок, який захищений від російських товарів", – наголосив Длігач.

Він додав, що про конкурентоспроможність узагалі йтися не може, бо росіянам доводиться від Китаю захищатись і на внутрішньому ринку. Це стосується й інших країн, де вони намагаються мати хоч якийсь попит. Росіяни вже намагаються винести виробництва умовно в Китай, бо в Росії їх модернізувати неможливо.

Економіка Росії

Як зазначив доктор економічних наук, фонд національного добробуту в Росії вже майже вичерпаний. Там залишилось близько 3 трильйонів рублів. Зараз зупинено використання цього фонду для покриття дефіциту державного бюджету, але й позичати Росія не може.

Вона вдається до емісійних процесів. Можливо, будуть скорочуватись видатки на інші, перш за все, соціальні програми. Залишається ще такий інструмент, як девальвація рубля. Усе це можна буде побачити вже у 2025 році, але у 2026 році такі можливості для Росії закінчаться,

– підкреслив голова Adventer Group.

Він зауважив, що "гарне життя" в Москві, ресторани, тік-токи, все це поступово вщухатиме. Російська промисловість деградує, російська економіка не зростає. Без ВПК була б тотальна рецесія.