Резерви ростуть: долар триматиметься нової межі у 2025 році
На початку 2025 року купівля долара подекуди сягнула 42,70 гривні. Ціна поступово росла у грудні. Натомість офіційний курс сягнув вже трішки більше, аніж 42 гривні. Прогнозується, що валюта може зберігати ціну у межах від 42 до 43 гривень до середини року через значні міжнародні резерви.
Який курс може бути у січні
Як розповів для 24 Каналу економіст Данило Монін, наразі причин для зростання курсу долара в Україні особливо немає.
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Як пояснює економіст, НБУ може тримати курс на рівні 42 – 43 гривень до середини цього року. Річ у тім, що на 1 січня 2025 року Україна має рекорд міжнародних резервів.
Насправді результат щодо міжнародних резервів буде десь за 3 – 4 дні. Думаю, це буде близько 44 мільярдів доларів. Принаймні, це мій поточний прогноз.
Монін нагадуємо, що Україна у грудні 2024 року отримала західного фінансування на суму 9,3 мільярда доларів.
Нагадуємо! З 2022 року Україна мала рекордні міжнародних резервів у серпні 2024 року. Тоді суму складала понад 42 мільярди доларів.
Який зараз курс американської валюти
Ціна у банках
- Станом на ранок 3 січня, за даними Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,85 гривні та продаж по 42,45 гривні.
Ціна на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 42,49 гривні, а продати по 42,50 гривні.
Ціна в обмінниках
- Долари купують обмінники по: 41,73 гривні, а продають по 42,70 гривні, за даними finance.ua.
Офіційний курс
- На 3 січня НБУ встановив курс долара на рівні 42,03 гривні.