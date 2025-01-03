Резерви ростуть: долар триматиметься нової межі у 2025 році

На початку 2025 року купівля долара подекуди сягнула 42,70 гривні. Ціна поступово росла у грудні. Натомість офіційний курс сягнув вже трішки більше, аніж 42 гривні. Прогнозується, що валюта може зберігати ціну у межах від 42 до 43 гривень до середини року через значні міжнародні резерви.

Який курс може бути у січні

Як розповів для 24 Каналу економіст Данило Монін, наразі причин для зростання курсу долара в Україні особливо немає.

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Як пояснює економіст, НБУ може тримати курс на рівні 42 – 43 гривень до середини цього року. Річ у тім, що на 1 січня 2025 року Україна має рекорд міжнародних резервів.

Данило Монін Економіст, експерт Українського інституту майбутнього Насправді результат щодо міжнародних резервів буде десь за 3 – 4 дні. Думаю, це буде близько 44 мільярдів доларів. Принаймні, це мій поточний прогноз.

Монін нагадуємо, що Україна у грудні 2024 року отримала західного фінансування на суму 9,3 мільярда доларів.

Нагадуємо! З 2022 року Україна мала рекордні міжнародних резервів у серпні 2024 року. Тоді суму складала понад 42 мільярди доларів.

Який зараз курс американської валюти

Ціна у банках

Станом на ранок 3 січня, за даними Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,85 гривні та продаж по 42,45 гривні.

Ціна на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 42,49 гривні, а продати по 42,50 гривні.

Ціна в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,73 гривні, а продають по 42,70 гривні, за даними finance.ua.

Офіційний курс