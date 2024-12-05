Зростання цін на продукти, податки для ФОПів та пальне: яких прогнозів очікувати у грудні

У грудні очікується подальше зростання цін на продукти харчування, зокрема на овочі, м'ясо та молочні вироби. Водночас підприємці повинні будуть підготуватись до збільшення податкових зобов'язань. А от що буде з цінами на пальне та курсом долара в останній місяць 2024 року, читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

Яким буде курс долара до кінця року

Банкір Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що на валютному ринку залишається багато невизначеностей, які можуть змінити прогнози як у гірший, так і в кращий бік. Утім, у грудні малоймовірні різкі зміни чи непередбачувані коливання курсу.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Однак вочевидь ситуація на валютному ринку залишиться більш-менш прогнозованою, осяжною саме завдяки ефективним діям Нацбанку, який уважно стежить за "зміною настроїв" та вживає відповідних заходів, уникаючи сплеску ажіотажного попиту. Все ж ми схильні вважати, що в грудні не варто чекати сюрпризів чи якихось курсових "вивертів".

Тобто курс валют у грудні залежатиме від політики НБУ, який продовжує контролювати ринок. Також важливу роль відіграють економічна ситуація, макрофінансова допомога для покриття дефіциту бюджету та надходження валюти від експорту.

Звісно, всі озвучені чинники можуть впливати на ринок головним чином в купі, а не окремо. Проте з огляду на ситуацію протягом року, можна припустити, що курсам валют вдасться уникнути "ривків" до очікуваного показника в 42,1 гривні за долар,

– стверджує Лєсовий.

За його словами на валютний ринок у грудні можуть вплинути енергетична ситуація в країні, зокрема уникнення віялових відключень, події на фронті та рівень міжнародної підтримки, зовнішньополітичні заяви про перебіг війни, а також очікування щодо інфляції та валютного курсу, закладені в бюджет на 2025 рік.

Ми припускаємо, що за збереження помірної та контрольованої інфляції, курс долара за підсумками грудня може зрости в середньому на 0,2 – 0,3%, а максимально – на 0,5 – 0,8%,

– сказав Лєсовий.

Експерт припускає, що до кінця року курс долара може залишитися в межах 41,6 – 41,8 гривні за долар, трохи не досягаючи показника, закладеного в держбюджеті на кінець 2024 року. Порівняно з 1 січня 2024 року, зростання курсу на 1 січня 2025 року може становити близько 10%.

Чи зростуть ціни на пальне через нові податкові правила для АЗС

У розмові з 24 Каналом енергетичний експерт Геннадій Рябцев розповів, чи зростуть ціни на пальне через нові податкові правила для АЗС з 1 грудня 2024 року. За його словами, нині оператори ринку мають подушку безпеки, а отже ціни – не повинні зростати.

Геннадій Рябцев Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Оператори ринку мають дуже у подушку безпеки. Вона утворилася через суттєво зниження цін на нафтопродукти на європейському ринку, де роздрібні оператори закуповують 85% того, що реалізують. І це зниження, воно суттєво перевищило, ну тобто величина ціни. Вона суттєво перевищує зростання акцизів.

За його словами, доказом того, що є можливість змінювати ціни – є регулярні акції, які роздрібні оператори проводять майже щотижня. Під час таких акцій у вихідні ціни на бензин, дизельне пальне та скраплений газ знижують ціни.

Це означає, що зараз є можливості для того, щоб не лише там зберегти ціну, а навіть і знизити ціну. Але роздрібні оператори навряд чи будуть суттєво знижувати ціни, тому що, по-перше, наприкінці грудня розпочинається так званий мертвий сезон, впродовж якого спостерігаються найменші обсяги реалізації нафтопродуктів,

– розповів експерт.

Утім, знижувати ціни АЗС немає сенсу, оскільки це лише зменшить їх прибуток. До того ж за словами Рябцева, наприкінці року гривня зазвичай трохи слабшає. Оскільки акцизний податок сплачується в євро, як і закупівля нафтопродуктів, потрібна більша кількість гривні, щоб придбати нову партію пального.

Тобто, якщо буде зниження попиту взимку і ризик здешевлення гривні, вони будуть втримувати операторів від зниження цін на заправках. Хоча ось ці акції, скоріше за все, триватимуть,

– прогнозує Рябцев.

Отже, зниження цін на європейському ринку вже з'їло той вплив, який мали змінення акцизів на все це. Утім, на зростання цін на пальне у перспективі може вплинути інший фактор – ухвалення закону про особливості оподаткування під час дій воєнного стану. А саме – вдарити по ринку скрапленого нафтового газу в Україні.

Але цей податок вплине насамперед на ті станції, які реалізують виключно скраплений нафтовий газ. Тобто це ще один, ще один гвіздок в труну ринку скрапленого нафтового газу в Україні. Угу. Перший такий великий гвіздок, що аж прямо, аж не знаю, порівняно із самою труною, це плюс 185% акцизу,

– наголошує Рябцев.

По-друге, зараз реалізовувати лише скраплений нафтовий газ стає невигідно. Рябцев пояснив, що зараз немає сенсу відкривати окремі заправки для пропан-бутану, адже це призводить до збитків. До того ж при температурі нижче нуля використання цього пального ускладнюється – холодний запуск двигуна майже неможливий. Тож це створює додаткові труднощі.

І в мене є таке відчуття, що в новому році, тобто навесні кількість заправок, які пропонують скраплений нафтовий газ, суттєво скоротиться. Може навіть і в рази,

– резюмує експерт.

Чи будуть сплачувати ФОПи вищий військовий збір

Як розповів 24 Каналу бухгалтер Михайло Смокович, з 1 грудня підприємці, які наймають працівників, сплачуватимуть військовий збір у розмірі 5% замість 1,5%. Крім того, новий закон зобов’язує фізичних осіб-підприємців (ФОП) також сплачувати військовий збір.

Михайло Смокович Бухгалтер, експерт з ведення ФОПів Військовий збір мають сплачувати також ФОПи, ФОПи 3 групи 1% від доходу, тобто якщо раніше ми сплачували просто 5% єдиного податку, то зараз будемо сплачувати 5% єдиного податку і ще 1% військового збору, загалом 6% від доходу. ФОПи 1-2 групи мають сплачувати 10% від мінімалки. ФОПи 1-2 групи мають сплачувати 10% від мінімальної заробітної плати, яка діє на перше число поточного року. Проте є декілька але.

За словами Смоковича, основна проблема полягає у тому, що прийнятий закон зобов’язує сплачувати військовий збір заднім числом – з 1 жовтня. Однак зараз розглядається новий законопроєкт, який пропонує відтермінувати ці зміни: фізичні особи-підприємці (ФОП) сплачуватимуть військовий збір за себе лише з 2025 року, а у 2024-му цей збір не стягуватиметься.

Тому, якщо ви в ФОПі, ви хочете вже сплатити військовий збір за жовтень, листопад і грудень, чи хоча б один із цих місяців, то ще рано, ще в нас є один законопроєкт, який може це змінити, і ми вже будемо сплачувати військовий збір з наступного року,

– резюмує експерт.

Тому, на думку Смоковича, зараз варто чекати на розгляд законопроєкту, який має внести зміни, а також на роз'яснення щодо того, куди й скільки потрібно сплачувати.

Як зміняться ціни на продукти перед Новим роком та Різдвом

Чи подорожчають овочі, зокрема картопля, та фрукти перед святами

Прогнозується, що в грудні 2024 року овочі можуть подорожчати до 15%, а фрукти – до 10%. Зокрема, ціна білокачанної капусти може зрости до 33 гривень, ріпчастої цибулі – до 20 гривень, а картоплі – до 37 гривень.

Інна Сало Головний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інститут аграрної економіки За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, у грудні ціни на яблука та виноград зростуть до 10 %. Ціни на імпортовані плоди й надалі залишатимуться на доволі високому рівні. Зокрема, на апельсини – до 85 гривень за кілограм, лимони – 65 гривень за кілограм, мандарини – 80 гривень, банани – до 60 гривень.

Станом на 26 листопада 2024 року, порівняно з кінцем жовтня цього року, ціни на овочі борщового набору зросли. Зокрема:

картопля подорожчала до 32,82 гривні за кілограм (на 9,8%);

буряк – до 19,45 гривні за кілограм (на 13,5%);

морква – до 29,13 гривні за кілограм (на 9,8%);

цибуля ріпчаста – до 18,25 гривні за кілограм (на 1,7%).

Водночас ціна на білокачанну капусту знизилася на 3,2% і тепер становить 30,92 гривні за кілограм.

Як змінилися ціни на картоплю Станом на 26 листопада 2024 року середня ціна картоплі становить 32,82 гривні за кілограм, що вдвічі більше порівняно з 16 гривнями за той самий період 2023 року.

Рожева картопля, яка має щільнішу текстуру і краще зберігає форму, коштує на 15% більше, ніж жовта чи біла, і зараз її ціна складає 37,64 гривні за кілограм.

Зверніть увагу! Окрім спеки та посухи, на зміну цін на овочі та фрукти значний вплив мають й інші фактори. Серед них: швидкість і обсяги постачання, витрати на зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, а також ціни на пальне.

Ціна мʼяса зросте

Ціни на мʼясо традиційно перед Новим Роком продовжать зростати. Перед святами можливе підвищення роздрібних цін на ці види м’яса до 9 %, прогнозує науковиця у коментарі 24 Каналу.

Наталія Копитець Провідний науковий співробітник Інститут аграрної економіки Традиційно на новорічні та великодні свята спостерігається відчутне зростання цін на основні види м’яса – яловичину, свинину та м’ясо птиці.

Водночас за словами Копитець, протягом року, з листопада 2024 року порівняно з відповідним періодом 2023 року, найбільше подорожчали:

яловичина (ребра та гуляш), ціни на які зросли на 7,6 – 19,7% й становлять 168,95 – 302,40 гривень за кілограм;

(ребра та гуляш), ціни на які зросли на 7,6 – 19,7% й становлять 168,95 – 302,40 гривень за кілограм; м’ясо без кісток: свинина ошийок до 281,95 гривні за кілограм (+15,3%), свинина для шашлику до 261,37 гривні (+19,5%), куряче філе до 172,33 гривні (+9,0%).

Зауважте! Це сталося через зростання витрат на трудові ресурси та електроенергію для видалення кісток.

Збільшення виробництва свинини та курятини у 2024 році призвело до зростання їхньої пропозиції в роздрібній торгівлі, що, своєю чергою, спричинило зниження роздрібних цін на ці види м'яса:

роздрібні ціни на свинину грудинку, підчеревину та ребра знизилися на 4,8 – 11,3% і тепер становлять 165,1 – 179 гривень за кілограм;

ціни на курячі гомілки та стегна зменшились на 3,6 – 4,9% і складають 77,4 гривні за кілограм та 112,5 гривні відповідно;

ціна на курячу тушку залишилась на рівні минулого року – 85,6 гривні за кілограм.

також здешевшало сало, ціна якого за рік знизилась на 4,7% до 234 гривні за кілограм.

Водночас скорочення поголів’я великої рогатої худоби, а відтак і пропозиції яловичини та телятини в торговельній мережі зумовлюють зростання цін на неї. Адже зростання виробничих витрат – цін на корми, пальне та енергоресурси – стимулює виробників підвищувати ціни,

– резюмує Копитець.

Що буде з цінами на хліб у грудні

З початку 2024 року хліб та хлібобулочні вироби помітно подорожчали. За прогнозами науковців, у грудні ціни на хліб можуть зрости ще на 3 – 5%.

Світлана Черемісіна Доктор економічних наук Світлана Черемісіна з Інституту аграрної економіки Хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку подорожчав до 49,90 гривні за кілограм (+13,2 %), хліб пшеничний з борошна першого ґатунку – до 40,81 гривні (+14,2 %), хліб житній – до 42,67 гривні (+14,1 %). Батон додав в ціні 14,0 % і коштує нині 26,26 гривні за 500 грамів.

З початку осені вартість основних сировинних складових хлібовиробництва продовжує зростати. У жовтні та листопаді 2024 року ціна борошна підвищилася на 2,8%, досягнувши 18,66 гривні за кілограм, а соняшникова олія подорожчала на 3,3%, до 65,02 гривні за кілограм.

Зверніть увагу! Винятком став цукор, який за цей період знизився в ціні на 4,4% – до 33,55 гривні за кілограм.

Як зміняться ціни на цукор перед Новим Роком За попередніми оцінками науковців Інституту аграрної економіки, дефіциту цукру в Україні у поточному маркетинговому році не передбачається. Традиційно у період масового цукроваріння – з вересня по листопад – спостерігається стабілізація цін на цукор. За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, загалом цінова ситуація на ринку цукру залишається стабільною і прогнозованою, очікується незначне підвищення цін на цукор до кінця поточного року.

Чому молоко та молочні продукти подорожчають

Про ціни на молочні продукти розповів 24 Каналу науковець Іван Свиноус. За прогнозами експертів Інституту, у грудні 2024 року очікується підвищення вартості низки молочних продуктів. Зокрема, до 30 грудня очікується подорожчання:

сметани жирністю 20% до 140 гривень за кілограм (+16%);

пастеризованого молока жирністю 2,5% – до 44 гривень за літр (+15%);

сиру кисломолочного жирністю 9% – до 160 гривень за кілограм (+12%).

Очікується, що станом на 30 грудня ціна молока вищого ґатунку становитиме 19,56 гривні за кілограм, що на 67 копійок більше порівняно з листопадом.

На думку експертів Інституту аграрної економіки, зростання закупівельних цін на молокосировину, пальне, електроенергію може спровокувати суттєве підвищення роздрібних цін на молочні продукти.

Зауважте! Зростання буде не суттєве, в межах 10 – 15%. Крім того, стримувальним чинником стрімкого зростання вартості молочних продуктів в закладах роздрібної торгівлі буде низька купівельна спроможність населення.