Американської зброї буде більше: Норвегія виділяє рекордну допомогу для потреб ЗСУ

Фонд фінансування американської зброї для України через програму PURL збільшиться у грудні. Норвегія виділить на закупівлю озброєння для ЗСУ ще 500 мільйонів доларів.

Чому Норвегія збільшує допомогу?

Про це повідомив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде перед початком зустрічі НАТО, передає 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

Пів мільярда доларів від Норвегії будуть розподілені на два пакети військової допомоги Україні за програмою PURL.

Сьогодні Норвегія оголосить про додаткові 500 мільйонів доларів на програму PURL, які будуть надані двома пакетами: один з Німеччиною і Польщею та один з Німеччиною і Нідерландами, – заявив Ейде.

Таке різке збільшення допомоги української армії у Норвегії пояснили необхідністю підтримати Київ під час переговорного процесу щодо досягнення миру.

Еспен Барт Ейде Міністр закордонних справ Норвегії Зараз настав момент різко наростити підтримку України, щоби українці могли вести переговори з позиції сили.

Політик додав, необхідність підтримувати та посилювати Збройні сили України не зникне навіть у тому разі, якщо мирні переговори будуть успішними.

Він наголосив, що Україна має бути готова захистити себе, щоб війна розпочалася знову скоро після завершення.

Зауважте! Генеральний секретар Марк Рютте нещодавно розповів El Pais, що НАТО ставить за мету щомісяця залучати до 1 мільярда доларів на закупівлі американської зброї для ЗСУ через PURL. Таким чином, Норвегія самостійно фактично забезпечить половину необхідної суми у грудні.

Яку допомогу Норвегія надала раніше?

Це не перша участь Норвегії у програмі закупівель критично важливої зброї США для потреб ЗСУ. У листопаді країна долучилася до програми PURL разом з сімома іншими державами Північної Європи та Балтії.

Профінансувати пакет американського озброєння для України тоді також погодилися:

Данія;

Фінляндія;

Латвія;

Литва;

Естонія;

Швеція;

та Ісландія.

Ми підтверджуємо нашу відданість безпеці України, яка є ключовою складовою європейської безпеки. Ми єдині у прагненні досягти сталого й справедливого миру з повною повагою до суверенітету України та законних прагнень її народу,

– заявили міністри цих країн після зустрічі у Гельсінкі.

Разом вісім країн погодилися спрямувати на ці потреби 500 мільйонів доларів. Вони також зобов'язалися забезпечити довгострокову військову підтримку України.

Важливо! Враховуючи цю та нову фінансову допомогу, Норвегія стає лідером із фінансування військових потреб української армії.

Хто ще долучився до PURL?