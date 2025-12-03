Американского оружия будет больше: Норвегия выделяет рекордную помощь для нужд ВСУ

Фонд финансирования американского оружия для Украины через программу PURL увеличится в декабре. Норвегия выделит на закупку вооружения для ВСУ еще 500 миллионов долларов.

Почему Норвегия увеличивает помощь?

Об этом сообщил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде перед началом встречи НАТО, передает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Полмиллиарда долларов от Норвегии будут распределены на два пакета военной помощи Украине по программе PURL.

Сегодня Норвегия объявит о дополнительных 500 млн долларов на программу PURL, которые будут предоставлены двумя пакетами: один с Германией и Польшей и один с Германией и Нидерландами, – заявил Эйде.

Такое резкое резкое увеличение помощи украинской армии в Норвегии объяснили необходимостью поддержать Киев во время переговорного процесса по достижению мира.

Эспен Барт Эйде Министр иностранных дел Норвегии Сейчас настал момент резко нарастить поддержку Украины, чтобы украинцы могли вести переговоры с позиции силы.

Политик добавил, необходимость поддерживать и усиливать Вооруженные силы Украины не исчезнет даже в том случае, если мирные переговоры будут успешными.

Он отметил, что Украина должна быть готова защитить себя, чтобы война началась снова вскоре после завершения.

Заметьте! Генеральный секретарь Марк Рютте недавно рассказал El Pais, что НАТО ставит целью ежемесячно привлекать до 1 миллиарда долларов на закупки американского оружия для ВСУ через PURL. Таким образом, Норвегия самостоятельно фактически обеспечит половину необходимой суммы в декабре.

Какую помощь Норвегия предоставила ранее?

Это не первое участие Норвегии в программе закупок критически важного оружия США для нужд ВСУ. В ноябре страна присоединилась к программе PURL вместе с семью другими государствами Северной Европы и Балтии.

Профинансировать пакет американского вооружения для Украины тогда также согласились:

Дания;

Финляндия;

Латвия;

Литва;

Эстония;

Швеция;

и Исландия.

Мы подтверждаем нашу приверженность безопасности Украины, которая является ключевой составляющей европейской безопасности. Мы едины в стремлении достичь устойчивого и справедливого мира с полным уважением к суверенитету Украины и законных стремлений ее народа,

– заявили министры этих стран после встречи в Хельсинки.

Вместе восемь стран согласились направить на эти цели 500 миллионов долларов. Они также обязались обеспечить долгосрочную военную поддержку Украины.

Важно! Учитывая эту и новую финансовую помощь, Норвегия становится лидером по финансированию военных нужд украинской армии.

