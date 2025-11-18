Какую помощь выделяет Испания?

Размер помощи в этом году составит около 1 миллиарда евро. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, передает 24 Канал со ссылкой на El Pais.

Альбарес объяснил, что значительная часть этих средств пойдет на финансирование пакета военной помощи в рамках закупки американского оружия по программе PURL.

Но также деньги выделят на приобретение оборудования, а именно генераторов, которые необходимы для смягчения последствий от ударов России по энергетической инфраструктуре Украины.

Испания имеет долгосрочное обязательство по суверенитету и обороне Украины и будет придерживаться его до тех пор, пока будет продолжаться война,

– подчеркнул испанский министр.

Он добавил, что, кроме средств на оружие, Испания помогает Киеву в других сферах. Например, Мадрид принял примерно 250 тысяч беженцев из Украины, в частности, 40 тысяч детей.

Стоит знать! По словам Альбареса, Испания также последовательно поддерживает вступление Украины в Евросоюз. Отдельно Мадрид выступает за создание специального трибунала, который должен судить чиновников России, ответственных за агрессию Москвы против Украины.

Как Испания помогает Украине?

Заявления о финансовой поддержке прозвучали на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Мадрид во вторник, 18 ноября. Украинский лидер встретился с руководителями испанского оборонного сектора, стремясь усилить противовоздушную оборону Киева на фоне российского вторжения, пишет Reuters.

В частности, Зеленский посетил штаб-квартиру компании Indra (IDR.MC), которая специализируется на радарах и антидронових системах, а также ряд других оборонных предприятий.

Современные радары, технологии борьбы с дронами, критически важное оборудование - все это означает лучшую защиту человеческих жизней. Украине нужно усилить ПВО – дополнительные системы и ракеты к ним,

– отметил Зеленский после встреч.

По словам президента, он ожидает результативного визита, который "приведет к соглашениям, что дадут нам больше силы".

Важно! В феврале Испания заявила, что предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 1 миллиард евро в 2025 году в рамках 10-летнего двустороннего соглашения по безопасности и обороне, подписанного странами в мае 2024 года.

