Лише до 10 іпотечних угод: що заважає програмі "єОселя" нормально працювати

Станом на серпень 2023 року було укладено до 10 іпотечних угод в об’єктах на стадії будівництва. Обсяги кредитування менші ніж до початку повномасштабного вторгнення.

Як працювала "єОселя" до серпня 2023 року

Олена Дмітрієва розповіла, що обсяги наданих кредитів за понад рік повномасштабної війни в дев’ять разів менші, ніж за цілий рік до вторгнення, передає 24 Канал. До того ж майже 100% кредитів було видано для придбання житла на вторинному ринку, а за власними програмами банки видали майже 250 іпотечних кредитів.

Читайте також Компенсація за зруйноване житло: українці продовжують отримувати виплати

Олена Дмітрієва Перша заступниця Голови правління ГЛОБУС БАНКУ Після старту програми "єОселя" вже було видано понад 2 тисячі кредитів на придбання житла переважно на вторинному ринку, а також у введених в експлуатацію новобудовах. Це у 8 разів більше, ніж кількість виданих кредитів за програмами комерційних банків. Таким чином можна констатувати, що іпотека в Україні тримається переважно на державній іпотечній програмі.

Вона наголосила, що після перезапуску програми з 1 серпня, її ефективність залежатиме від залучення постійних джерел фінансування.

Перспективи "єОселі" на первинному ринку

З січня по травень 2023 через брак коштів реалізацію програми призупинили. У червні завдяки додатковому фінансуванню з відкритого ринку, вдалося відновити роботу ініціативи, але ресурсів може вистачити лише на 5 – 6 тисяч кредитних угод, що доволі мало.

За словами Дмітрієвої, головна проблема непопулярності "єОселя" полягає в обмеженні схем фінансування, дозволених для участі в програмі. Всього 10% забудовників працюють за дозволеними схемами до яких належать:

фонди фінансування будівництва;

купівля-продаж майнових прав;

цільові облігації.

Змінювати схему фінансування дуже дорого. Забудовники хочуть гарантованих обсягів фінансування за "єОселею" для того, щоб вносити зміни у свої процеси. Поки що це питання поставлене на паузу,

– додала вона.

На думку банкірки, цю проблему можуть вирішити такі законодавчі норми:

Закон України №2518 "Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому";

Постанова КМУ №596 від 13 червня 2023 року.

Ці документи накладають певні зобов’язання на забудовника, запроваджують поняття спеціального майнового права та його реєстрації, роблять ринок первинної нерухомості прозорим, а права покупців – більш захищеними. Тому вкрай важливим є спрощення умов переходу забудовників на нову схему роботи, зазначену в Законі,

– пояснила Дмітрієва.

Чому попит на первинне житло знизився

Також проблемою є низький попит на первинне житло в програмі "єОселя" – 20 – 30% від рівня початку лютого 2022 року. Це відбулося через низку причин:

зростання собівартості житла;

зниження платоспроможності потенційних покупців;

великі ризики, пов’язані із термінами завершення будівництва та наявності відповідних фінансових ресурсів у девелоперів;

стан невизначеності через війну;

відсутність страхування ризиків на випадок пошкодження або руйнування новобудови внаслідок бойових дій;

загальна непрогнозованість наслідків війни.

Три напрями для покращення ситуації з "єОселя"

Олена Дмітрієва виділила 3 напрями, рухаючись якими можна покращити ситуацію протягом 2 – 3 місяців, серед них:

активізація "єОселі" на первинному ринку для широкого кола українців, які потребують поліпшення житлових умов;

розвиток спільних іпотечних програм між банками й девелоперами: для покупця це і додаткова гарантія надійності придбання оселі в новобудові, і зменшені відсотки;

участь місцевої влади в додатковій компенсації відсотків за іпотечними кредитами на первинному ринку.

Зниження розміру облікової ставки спонукає до суттєвого пом’якшення іпотечних умов. В разі, якщо розмір облікової ставки буде знижений, як мінімум, ще на 2 відсоткових показники, то в середньому іпотечні ставки можуть впасти на 3,5 – 5%. Це своєю чергою призведе до зростання конкурентоздатності іпотечних програм комбанків порівняно з програмою "єОселя", а громадяни отримають можливість обирати кредит під власні фінансові можливості,

– підсумувала заступниця Голови правління банку.

Вона вважає, що облікова ставка опуститься щонайменше до 20%, що буде спонукати комерційні банки поновлювати власні іпотечні програми та робити їх більш привабливими для клієнтів.