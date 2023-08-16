Только до 10 ипотечных сделок: что мешает программе "єОселя" нормально работать

По состоянию на август 2023 года было заключено до 10 ипотечных сделок в объектах на стадии строительства. Объемы кредитования меньше, чем до начала полномасштабного вторжения.

Как работала "єОселя" до августа 2023 года

Елена Дмитриева рассказала, что объемы предоставленных кредитов за более чем год полномасштабной войны в девять раз меньше, чем за целый год до вторжения передает 24 Канал. К тому же, почти 100% кредитов было выдано для приобретения жилья на вторичном рынке, а по собственным программам банки выдали почти 250 ипотечных кредитов.

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Елена Дмитриева Первая заместитель Председателя правления ГЛОБУС БАНКА После старта программы "єОселя" уже было выдано более 2 тысяч кредитов на приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке, а также во введенных в эксплуатацию новостройках. Это в 8 раз больше, чем количество выданных кредитов по программам коммерческих банков. Таким образом, можно констатировать, что ипотека в Украине держится преимущественно на государственной ипотечной программе.

Она подчеркнула, что после перезапуска программы с 1 августа ее эффективность будет зависеть от привлечения постоянных источников финансирования.

Перспективы "єОсели" на первичном рынке

С января по май 2023 года из-за нехватки средств реализацию программы приостановили. В июне благодаря дополнительному финансированию с открытого рынка удалось возобновить работу инициативы, но ресурсов может хватить лишь на 5 – 6 тысяч кредитных соглашений, что мало.

По словам Дмитриевой, главная проблема непопулярности "єОселя" заключается в ограничении схем финансирования, разрешенных для участия в программе Всего 10% застройщиков работают по разрешенным схемам, к которым относятся:

фонды финансирования строительства;

купля-продажа имущественных прав;

целевые облигации.

Менять схему финансирования очень дорого. Застройщики хотят гарантированных объемов финансирования по "єОселю" для того, чтобы вносить изменения в свои процессы. Пока этот вопрос поставлен на паузу,

– добавила она.

По мнению банкирши, эту проблему могут решить следующие законодательные нормы:

Закон Украины №2518 "О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем";

Постановление КМУ №596 от 13 июня 2023г.

Эти документы налагают определенные обязательства на застройщика, вводят понятие специального имущественного права и его регистрации, делают рынок первичной недвижимости прозрачным, а права покупателей более защищенными. Поэтому крайне важно упрощение условий перехода застройщиков на новую схему работы, указанную в Законе,

– объяснила Дмитриева.

Почему спрос на первоначальное жилье снизился

Также проблемой является низкий спрос на первичное жилье в программе "єОселя" - 20 - 30% от уровня начала февраля 2022 года. Это произошло по ряду причин:

рост себестоимости жилья;

снижение платежеспособности потенциальных покупателей;

большие риски, связанные со сроками завершения строительства и наличия соответствующих финансовых ресурсов у девелоперов;

состояние неопределенности из-за войны;

отсутствие страхования рисков на случай повреждения или разрушения новостройки в результате боевых действий;

общая непрогнозируемость последствий войны.

Три направления для улучшения ситуации с "єОселем"

Елена Дмитриева выделила 3 направления, двигаясь по которым можно улучшить ситуацию в течение 2 – 3 месяцев, среди них:

активизация "єОсели" на первичном рынке для широкого круга украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

развитие общих ипотечных программ между банками и девелоперами: для покупателя это и дополнительная гарантия надежности приобретения дома в новостройке, и уменьшенные проценты;

участие местных властей в дополнительной компенсации процентов по ипотечным кредитам на первичном рынке.

Снижение размера учетной ставки побуждает к существенному смягчению ипотечных условий. В случае если размер учетной ставки будет снижен, как минимум, еще на 2 процентных показателя, то в среднем ипотечные ставки могут упасть на 3,5 – 5%. Это в свою очередь приведет к росту конкурентоспособности ипотечных программ комбанков по сравнению с программой "єОселя", а граждане получат возможность выбирать кредит под собственные финансовые возможности,

– подытожила заместитель Председателя правления банка.

Она считает, что учетная ставка опустится не менее 20%, что будет побуждать коммерческие банки обновлять собственные ипотечные программы и делать их более привлекательными для клиентов.