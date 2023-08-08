Как получить компенсацию за утраченное жилье
На денежную помощь могут рассчитывать все пострадавшие в результате военных действий. Однако заметьте, если недвижимость находилась на оккупированной части до начала полномасштабного вторжения, компенсации за нее не будет. Максимальная сумма выплат, на которую могут рассчитывать украинцы – 200 тысяч гривен.
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Как подать запрос на компенсацию:
- Через приложение "Действие" выберите услугу "Компенсация за утраченное жилье".
- Напишите заявление в ЦНАП.
- Подайте заявление через нотариуса или орган социальной защиты населения.
Если недвижимостью владеет несколько собственников, достаточно будет обращение одного из них. Для оформления заявления требуется:
- Указать характеристики поврежденной недвижимости (площадь, местонахождение) и внести сведения о заявителе;
- Если заявитель самостоятельно провел оценку стоимости поврежденной недвижимости, необходимо добавить регистрационный номер отчета об оценке. Эти же данные следует указать в решении о возможности или невозможности восстановления недвижимости.
- К заявлению добавьте документы о праве собственности на указанную недвижимость.
Какие виды компенсации?
Государство ввело два основных вида компенсации:
- Полная компенсация средств – вам на актуальный счет поступают деньги, позволяющие приобрести равноценное жилье. Однако это не означает, что вы можете самовольно решать куда именно вложить деньги. Указанная сумма зафиксирована в виде жилищного сертификата.
- Оплата строительства – то есть деньги будут поступать вам на оплату некоторых строительных материалов и работ. В таком случае вы соглашаетесь на самостоятельное восстановление жилья.
Как рассчитать размер компенсации
Для определения точного размера компенсации утверждена единая формула.
Если у вас квартира, умножаем между собой:
- стоимость 1 квадратного метра на вторичном рынке в гривнах;
- региональный коэффициент;
- коэффициент, учитывающий разность стоимости 1 квадратного метра, в соответствии с количеством комнат;
- коэффициент, учитывающий разницу цены за 1 квадратный метр, учитывая год застройки;
- площадь разрушенного жилья.
Формула для частного дома, умножаем следующие значения:
- цену 1 квадратного метра на вторичном рынке в гривнах;
- региональный коэффициент;
- площадь разрушенного дома.