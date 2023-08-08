Как получить компенсацию за утраченное жилье

На денежную помощь могут рассчитывать все пострадавшие в результате военных действий. Однако заметьте, если недвижимость находилась на оккупированной части до начала полномасштабного вторжения, компенсации за нее не будет. Максимальная сумма выплат, на которую могут рассчитывать украинцы – 200 тысяч гривен.

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Как подать запрос на компенсацию:

Через приложение "Действие" выберите услугу "Компенсация за утраченное жилье". Напишите заявление в ЦНАП. Подайте заявление через нотариуса или орган социальной защиты населения.

Если недвижимостью владеет несколько собственников, достаточно будет обращение одного из них. Для оформления заявления требуется:

Указать характеристики поврежденной недвижимости (площадь, местонахождение) и внести сведения о заявителе; Если заявитель самостоятельно провел оценку стоимости поврежденной недвижимости, необходимо добавить регистрационный номер отчета об оценке. Эти же данные следует указать в решении о возможности или невозможности восстановления недвижимости. К заявлению добавьте документы о праве собственности на указанную недвижимость.

Какие виды компенсации?

Государство ввело два основных вида компенсации:

Полная компенсация средств – вам на актуальный счет поступают деньги, позволяющие приобрести равноценное жилье. Однако это не означает, что вы можете самовольно решать куда именно вложить деньги. Указанная сумма зафиксирована в виде жилищного сертификата.

– вам на актуальный счет поступают деньги, позволяющие приобрести равноценное жилье. Однако это не означает, что вы можете самовольно решать куда именно вложить деньги. Указанная сумма зафиксирована в виде жилищного сертификата. Оплата строительства – то есть деньги будут поступать вам на оплату некоторых строительных материалов и работ. В таком случае вы соглашаетесь на самостоятельное восстановление жилья.

Как рассчитать размер компенсации

Для определения точного размера компенсации утверждена единая формула.

Если у вас квартира, умножаем между собой:

стоимость 1 квадратного метра на вторичном рынке в гривнах;

региональный коэффициент;

коэффициент, учитывающий разность стоимости 1 квадратного метра, в соответствии с количеством комнат;

коэффициент, учитывающий разницу цены за 1 квадратный метр, учитывая год застройки;

площадь разрушенного жилья.

Формула для частного дома, умножаем следующие значения:

цену 1 квадратного метра на вторичном рынке в гривнах;

региональный коэффициент;

площадь разрушенного дома.

Обратите внимание! Максимальный срок рассмотрения заявления 30 дней. После принятия решения результат будет сообщен вам в приложении "Дія".