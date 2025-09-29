Уряд Росії вніс до Держдуми проєкт федерального бюджету. Він охоплює роки з на 2026 по 2028.

Що відомо про проєкт російського бюджету?

Зокрема у проєкті йдеться про дефіцит федерального бюджету, пише 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське медіа "РИА Новости".

Згідно з інформацією, дефіцит федерального бюджету Росії 2026 року становитиме 3,78 трильйона рублів. Водночас 2027 року – 3,186 трильйона рублів, 2028 року – 3,514 трильйона рублів.

Крім того, проєкт бюджету ґрунтується на базовому варіанті прогнозу соціально-економічного розвитку. Про це наголошується у документі.

Сам проєкт передбачає, що у 2026 році ВВП зросте на 1,3%, а за три роки збільшиться майже на 7%, сягнувши в номінальному вираженні близько 276 трильйонів рублів.

Зокрема, згідно з даними, доходи становитимуть:

у 2026 році – 40,3 трильйона рублів; у 2027 році – 42,9 трильйона рублів; у 2028-му – 45,9 трильйона рублів.

Зверніть увагу! Витрати федерального бюджету у 2026 році заплановані на рівні 44,1 трильйона рублів, у 2027-му – 46 трильйона рублів, у 2028-му – 49,4 трильйона рублів.

Що ще передбачає проєкт бюджету?

Внесений до Думи проєкт бюджету передбачає зокрема підвищення базової ставки податку на додану вартість. Про це пише DW.

ПДВ зросте на два відсоткові пункти – до 22%. За оцінкою міністерства фінансів країни, у 2026 році це принесе близько 1,2 трильйона рублів додаткових доходів.

Важливо! Як заявили в міністерстві, вони підуть у першу чергу "на фінансування оборони та безпеки".

