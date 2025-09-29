В России внесли в Думу проект бюджета на три года: его дефицит составит триллионы рублей
- Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026-2028 годы с дефицитом,, который составит триллионы рублей.
- Проект предусматривает повышение НДС до 22%, что принесет дополнительные доходы для финансирования обороны и безопасности.
Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета. Он охватывает годы с на 2026 по 2028.
Что известно о проекте российского бюджета?
В частности в проекте говорится о дефиците федерального бюджета, пишет 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское медиа "РИА Новости".
Согласно информации, дефицит федерального бюджета России в 2026 году составит 3,78 триллиона рублей. В то же время в 2027 году – 3,186 триллиона рублей, 2028 году – 3,514 триллиона рублей.
Кроме того, проект бюджета основывается на базовом варианте прогноза социально-экономического развития. Об этом отмечается в документе.
Сам проект предусматривает, что в 2026 году ВВП вырастет на 1,3%, а за три года увеличится почти на 7%, достигнув в номинальном выражении около 276 триллионов рублей.
В частности, согласно данным, доходы составят:
- в 2026 году – 40,3 триллиона рублей;
- в 2027 году – 42,9 триллиона рублей;
- в 2028-м – 45,9 триллиона рублей.
Обратите внимание! Расходы федерального бюджета в 2026 году запланированы на уровне 44,1 триллиона рублей, в 2027-м – 46 триллиона рублей, в 2028-м – 49,4 триллиона рублей.
Что еще предусматривает проект бюджета?
Внесенный в Думу проект бюджета предусматривает в частности повышение базовой ставки налога на добавленную стоимость. Об этом пишет DW.
НДС вырастет на два процентных пункта – до 22%. По оценке министерства финансов страны, в 2026 году это принесет около 1,2 триллиона рублей дополнительных доходов.
Важно! Как заявили в министерстве, они пойдут в первую очередь "на финансирование обороны и безопасности".
Что еще происходит с российским бюджетом?
Правительство России планирует снизить предельную цену на нефть. В частности сверхприбыли должны перечислять в резервный фонд.
В частности россиян призвали готовиться к годам с военным бюджетом. Такими планируют сделать еще 5-8 лет.